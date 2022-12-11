Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао

Национальный парк Сиринат (Sirinat National Park) подтвердил первое в этом сезоне обнаружение кладки яиц морской черепахи на Пхукете. Яйца были найдены на Май-Кхао ранним утром 11 декабря, до этого в нынешнем сезоне их обнаруживали только в провинции Пханг-Нга к северу от острова.

Новости Пхукета

Как сообщил Sirinat National Park, о черепашьих следах на песке у Splash Beach Resort официальным лицам рассказал местный житель по имени Бунджерд Сэтан. Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) выехали на Май-Кхао, прошлись по следам и обнаружили кладку с 108 яйцами, из которых 76 были признаны жизнеспособными, то есть оплодотворенными, целыми и не вздувшимися.

Оценив оставленные черепахой следы на песке, специалисты пришли к выводу, что это должна была быть кожистая морская черепаха, крупнейшая из ныне живущих на планете черепах. Конкретно у этой особи ширина панциря составляла 110 см.

Поскольку черепаха отложила яйца ниже линии прилива, сотрудники DMCR переместили их в безопасное место у центра для посетителей Sirinat National Park на пляже Най-Янг. Новую кладку обнесли забором. По всей видимости, скоро у нее установят и камеры видеонаблюдения, как в провинции Пханг-Нга, где DMCR охраняет три кладки перемещенных черепашьих яиц.

И в провинции Пханг-Нга, и на Пхукете продолжается регулярное патрулирование пляжей Андаманского моря в поисках новых следов черепах и новых кладок. На материке в последний раз удалось не только найти яйца, но и снять саму черепаху на видео.

Первые малыши в Кхао-Лаке должны вылупиться после Нового года. Подробнее о том, как проходил непростой процесс возвращения морских черепах в Таиланд можно прочитать здесь.