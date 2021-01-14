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Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао

Морская кожистая черепаха приплыла на пляж Май-Кхао и отложила яйца в течение нынешней недели. Специалисты нацпарка Sirinath решили не трогать кладку, чтобы чепешата вылупились максимально естественным образом.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Января 2021, 08:53 AM
Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао. Фото: Sirinath National Park

Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао. Фото: Sirinath National Park

Сообщение о черепахе на пхукетском пляже поступило в штаб национального парка Sirinath около 16:00 вторника, 12 января. О замеченных следах на песке сообщил глава четвертого мубана Май-Кхао Винай Сэ-Иу, а непосредственно сами следы первым увидел один из местных жителей.

На пляж выехали сотрудники Департамента национальных парков (DMCR) и Пхукетского центра морской биологии (PMBC). Пройдя по следам, они обнаружили кладку яиц,которые были зарыты черепахой на глубине около половины метра.

Как отметил глава нацпарка Sirinath Наттхават Нуйсрирам, черепаха отложила яйца примерно за два дня до обнаружения кладки.

«Сотрудники PMBC не еречитывали и не перемещали яйца. Они лишь должным образом укрыли кладку, чтобы черепашата вылупились естественным образом», – отметил оню

Также специалисты оградили кладку, чтобы ее никто не потревожил, и выделили сотрудников для контроля над местом.

Отметим, что черепахи начали возвращаться на пляжи провинций Пхукет и Пханг-Нга в конце 2019 года. В большинстве случаев они выбирают не остров, а более безлюдные участки побережья к северу. Впрочем, 1 января крупная морская черепаха была замечена на пляже Ката.

 

 

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