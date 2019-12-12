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Море вынесло на тайский пляж мертвое тело без головы

На пляже Бонон в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат обнаружили тело мертвого мужчины без головы.

Новости Пхукета

12 Декабря 2019, 10:27 AM
Море вынесло на тайский пляж мертвое тело без головы. Фото: Nujaree Raekrun / Bangkok Post

Море вынесло на тайский пляж мертвое тело без головы. Фото: Nujaree Raekrun / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, сообщение об обнаружении трупа поступило в полицейский участок округа Тха-Сала около 6:30 утра вторника, 10 декабря. Мертвый мужчина был одет лишь в традиционные рыбацкие штаны, никаких документов у него при себе не было. По внешнему виду погибшему было 35-40 лет.

Врачи пришли к выводу, что мужчина скончался не менее, чем за неделю до обнаружения тела. Синяков и ссадин на его теле специалисты не обнаружили.

В полиции полагают, что мужчина мог быть трудовым мигрантом и работать на рыболовецком судне. При этом в правоохранительных органах рассматривают как версию об убийстве, так и предположение о том, что он мог случайно упасть за борт лодки, а голову ему отгрызли хищные рыбы или другие представители морской фауны.

При этом в публикации Bangkok Post не указывается, какие именно обитатели Сиамского залива способны обезглавить человека, но при этом не заинтересоваться телом и конечностями.

 

 

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