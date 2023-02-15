Молодых акул выпустили в море на Пхи-Пхи

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) выпустил в Андаманское море четырех молодых коричневополосых кошачьих акул, которых по-тайски именуют лягушачьими. Акулы были выращены пхукетскими специалистами по морской биологии, а после достижения возраста около одного года отправились в естественную среду обитания.

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Точная дата, когда молодые акулы отправились в море у острова Ма, неизвестна. В своей публикации DMCR указывает даты посещения Пхи-Пхи как 12-15 февраля, но не уточняет, что именно происходило в каждый из отдельных дней.

Зато известно, что акул выращивали специалисты Пхукетского аквариума и базирующегося на острове Центра изучения биологии верхнего Андаманского моря. И те, и другие эксперты занимаются самым разными видами, включая и акул, которые находятся под угрозой исчезновения в местной акватории из-за слишком активной деятельности человека, такой как туризм и рыболовство.

В ходе визита на Пхи-Пхи с 12 по 15 февраля специалисты DMCR и двух пхукетских центров не только выпустили в море молодых акул у Ко-Ма, но и проведали их сородичей в Майа-Бэй. Как выяснилось, процессе восстановления экосистемы в знаменитой бухте из фильма «Пляж» по-прежнему идет хорошо.

В 2018 году Министерство природы, в состав которого входит DMCR, вняло настояниям экологов и на три года полностью закрыло бухту, которую убивал массовый туризм. До закрытия Майа-Бэй посещали по несколько тысяч человек в день, причем спидботы вставали на якорь в самой бухте.

После закрытия в живописную акваторию Майа-Бэй почти сразу же начали возвращаться рифовые акулы и другие представители морской фауны. Гораздо лучше себя стали чувствовать кораллы, восстановлению которых экологи тоже по мере сил способствовали. В частности, проводилась высадка новых кораллов.

Посещение Майа-Бэй было возобновлено с 2022 года, при этом официальные лица ввели лимит на число туристов в день (порядка 400 человек) и запретили катерам заходить непосредственно в нее. Лодки теперь причаливают в бухте Сама на другой стороне острова, а туристы добираются до пляжа по суше. Для удобства посетителей и защиты природы там соорудили понтонный пирс.

В ходе последней инспекции на этой неделе сотрудники DMCR, в частности, повстречали в Майа-Бэй черноперых рифовых акул. В публикации ведомства говорится, что они «плавали рядом с пляжем, так что туристы могли на них посмотреть». Сфотографировали акул из Майа-Бэй и сами специалисты по морской биологии.