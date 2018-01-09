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Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии

Мотоциклист-россиянин, его пассажирка и пешеход погибли в результате дорожной аварии в Паттайе.

Новости Пхукета

9 Января 2018 16:01:20

Молодой россиянин, его пассажирка и пешеход погибли в дорожной аварии в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Молодой россиянин, его пассажирка и пешеход погибли в дорожной аварии в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, авария произошла на улице Pattaya Rd. в районе пересечения с Soi Pattaya 7 после полуночи 9 января*.

Мотоцикл Kawazaki Z900 под управлением 22-летнего россиянина Александра Захарова сбил переходившего улицу 20-летнего гражданина Южной Кореи Йонгсеока Чоя. В результате столкновения пешеход и мотоциклист погибли. Находившаяся на спортбайке в качестве пассажира молодая гражданка Таиланда также скончалась на месте.

Тела погибших были доставлены в морг больницы Bang Lamung Hospital, родственники поставлены в известность. В полиции намерены изучить записи с камер уличного видеонаблюдения, чтобы точно установить причину аварии.

*В публикации Bangkok Post не уточняется, что стоит понимать под Pattaya Rd. По информации из других источников, авария произошла на Thappraya Rd. в районе пересечения с Soi Thappraya 7. Это же место изображено и на фотографии, которой Bangkok Post cопроводила новость.
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