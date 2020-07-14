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Молодой мужчина покончил с собой на фоне финансовых проблем у семьи

Молодой житель Рассады был найден повесившимся в родительском доме после ночной ссоры с отцом из-за финансового положения семьи. Труп был обнаружен родителями мужчины утром 13 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июля 2020, 11:27 AM
Житель Рассады покончил с собой после ссоры с отцом из-за финансового положения семьи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады покончил с собой после ссоры с отцом из-за финансового положения семьи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Ветчасак Джунадун из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о смерти 22-летнего Вирапона Махингсарата поступило в участок около 10:00. Мужчина проживал с отцом и матерью на Soi Kingkaew, считающейся одним из финансово неблагополучных мест острова. Все члены семьи были уроженцами провинции Сонгкхла.

Родители погибшего рассказали, что ночью господин Махингсарат поругался с отцом на фоне финансовых проблем. Утром родители отправились торговать едой, а сын остался дома один. Вернувшись домой, отец и мать обнаружили, что их сын покончил с собой.

По результатам осмотра тела господина Махингсарата криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Труп был передан семье для проведения похорон.

 

 

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