Молодой мужчина покончил с собой на фоне финансовых проблем у семьи

Как рассказал капитан Ветчасак Джунадун из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о смерти 22-летнего Вирапона Махингсарата поступило в участок около 10:00. Мужчина проживал с отцом и матерью на Soi Kingkaew, считающейся одним из финансово неблагополучных мест острова. Все члены семьи были уроженцами провинции Сонгкхла.
Родители погибшего рассказали, что ночью господин Махингсарат поругался с отцом на фоне финансовых проблем. Утром родители отправились торговать едой, а сын остался дома один. Вернувшись домой, отец и мать обнаружили, что их сын покончил с собой.
По результатам осмотра тела господина Махингсарата криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Труп был передан семье для проведения похорон.