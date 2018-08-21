Молодой мотоциклист погиб в аварии на Пхукете

Молодой уроженец провинции Пханг-Нга погиб в дорожной аварии на Пхукете поздним вечером 20 августа.

21 Августа 2018 16:27:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне около 23:45 понедельника, 20 августа.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденные пикап Mazda и мотоцикл Honda Wave, а также тело 20-летнего Накарина Нунынга из провинции Пханг-Нга. Когда его доставили в больницу Thalang Hospital, врача оставалось лишь констатировать смерть.

Как установили полицейские, Накарин Нунынг двигался по Thepkrasattri Rd. в южном направлении и не смог избежать столкновения с пикапом Mazda, выезжавшим на шоссе с прилегающей территории. 24-летний водитель пикапа Тоссават Раксамурвонг был доставлен в полицейский участок Таланга для дачи показаний, обвинений ему пока предъявлено не было. Проведенные полицией тесты на наличие в крови Тоссавата Раксамурвонга следов алкоголя и наркотиков дали отрицательный результат.

Полиция не сообщила, был ли защитный шлем на голове погибшего мотоциклиста, но уточнила, что в момент происшествия дорога была мокрой после дождя.