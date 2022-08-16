Молодежи Пхукета расскажут об опасностях онлайн-медиа

Пхукетский суд по делам семьи и несовершеннолетних начал кампанию по повышению осведомленности молодежи об опасностях онлайн-медиа. Инициатива властей направлена на учащихся местных школ, профессиональных училищ и университетов, сообщает PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

На Пхукете началась нацеленная на школьников кампания «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете». Реализует ее Суд по делам семьи и детей. Фото: PR Phuket

Кампанию под слоганом «Онлайн-опасности более опасны, чем вы думаете» была официально запущена 15 августа. Церемония прошла в школе Satree Phuket School. Судебную систему на мероприятии представляли глава центрального суда по делам семьи и несовершеннолетних Пракоб Линапасанан, председатель аналогичного пхукетского суда Тирапон Митрайюн и другие судьи. Также присутствовали учащиеся пяти школ, которые PR-служба в своей публикации не назвала.

«Информационные и коммуникационные технологии стремительно меняются и влияют на жизнь людей в обществе. Мы живем в эру коммуникаций без границ, которая ведет к появлению новых социальных сетей, и, согласно статистике, тайские дети и молодежь проводят большую часть своего времени в медиа, построенных на основе информационных технологий», – заявил господин Линапасанан.

Глава суда отметил, что активность использования компьютеров, интернета и мобильных телефонов молодежью постоянно увеличивается, а социальные медиа играют важную роль в повседневной жизни.

«Многие из сегодняшних проблем произрастают из онлайн-медиа, вызывая большие потери и негативное влияние, особенно, в среди молодежи и детей», – сказал он.

Господин Линапасанан подчеркнул, что общество должно сообща работать над предотвращение и решение проблем. В качестве одного из решений назвал формирование «медийной грамотности», которая защищала бы ребенка, не позволяя ему стать «жертвой медиа».

«Мы должны повышать осведомленность детей об опасностях онлайн-медиа. Молодые люди должны иметь навыки работы с медиа и быть способны эффективно анализировать и оценивать медиа в интернете», – добавил он, опять же без конкретных примеров.

По мнению господина Линапасанана, тайские дети более уязвимы к кибер-угрозам, нежели их ровесники из других стран, по причине «доминирования и активного использования интернета» молодежью Таиланда.

«Текущее развитие технологий создает угрозы, подкрадывающиеся к здоровью тайских детей и молодежи, которые могут повлиять на них резко и сильно. Это включает игровую зависимость и жестокий контент, копирующийся в реальной жизни. Также сюда входят порнография, провоцирующая сексуальные домогательства; азартные игры онлайн, вызывающие игровую зависимость; кибер-булинг, ведущий к депрессиям и суициду. Все эти проблемы проистекают из онлайн-угроз. Все они влияют на долгосрочное поведения и отношение к жизни у детей и молодежи. Поэтому все общество должно сообща работать над тем, чтобы направлять детей и молодежь на верный путь в использовании онлайн-мира ради будущего нации и того, чтобы эти дети стали важной движущей силой страны», – заявил глава центрального суда по делам семьи и несовершеннолетних.