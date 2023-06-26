Молодежь Пхукета собрали на лекцию об опасности электронных сигарет

Власти Пхукета собрали свыше 400 школьников на лекцию об угрозах, которые представляют для них электронные сигареты, вейпы и аналогичные системы доставки никотина. Мероприятие проводил отнюдь не Минздрав, а Суд по делам семьи и несовершеннолетних.

Новости Пхукета

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Суд по делам семьи и несовершеннолетних напомнил молодежи об угрозах, которые несут электронные сигареты. Максимальный размер угрозы – до 10 лет, но обычно власти ограничиваются штрафом. Фото: PR Phuket

Мероприятия, официально получившее название «Новому поколению – об угроза электронных сигарет» прошло 26 июня в школе имени Принцессы-Матери Сринакарин, Chaloem Phrakiat Somdej Phra Srinakarin School. Лекцию о рисках вейпинга в стране, где он законодательно запрещен, читал Раттхи Йомджинда из Центрального суда по делам семьи и несовершеннолетних.

Господин Йомджинда отметил, что среди молодежи много пользователей электронных систем доставки никотина, поскольку они «легко продаются», хотя «нелегальны и представляют угрозу здоровью». В связи с этим, как подчеркнул судья, необходимо культивировать среди юношей и девушек осознанность и осведомленность о касающихся электронных сигарет законах, а также иметь методические рекомендации для тех, кто начал курить, но хочет бросить.

Старший судья пхукетского Суда по делам семьи и несовершеннолетних Пайтун Чотчайпонг в своем выступлении назвал вейпинг «беззвучной угрозой» и подчеркнул, что производители и продавцы электронных сигарет подчеркивают их «безвердность», хотя это не так.

Господин Чотчайпонг справедливо отметил, что обычные жидкости содержат никотин, при этом потребитель может вводить его в организм даже в больших объемах, чем при курении обычного табака. При этом зависимость вызывает именно никотин как вещество, так что в плане аддикции электронные сигареты не особо отличаются от обычных.

Зато радикально отличает вейпы то, что они являются в стране полностью нелегальными, а закон карает не только за незаконный ввоз или продажу, но и просто за хранение подобных устройств, даже если у человека нет содержащей или не содержащей никотина жидкости.

В материале PR Phuket, посвященном прошедшей 26 июня лекции, ничего не говорится о том, какое именно наказание предусмотрено за электронные сигареты в Таиланде. Однако совсем недавно, в середине мая, Министерство юстиции Таиланда выпустило напоминание как раз об этом. В тексте прямо говорится, что речь идет именно о технических устройствах и приспособлениях независимо от наличия или отсутствия в них никотина в каком-либо виде.

Минюст в своем напоминании приводит три отдельных состава преступления:

Продажа электронных сигарет или предоставление услуг в сфере продажи, включая покупку для перепродажи, караются тюремным заключением на срок до 3 лет и/или штрафом в размере до 600 тыс. бат.

Ввоз в страну электронных сигарет карается тюремным заключением на срок до 10 лет и/или штрафом в пятикратном размере стоимости продукции, а также изъятием продукции, включая тару и транспортные средства, использовавшиеся для транспортировки.

Соучастие и любая помощь в хранении, продаже, ввозе, вывозе, покупке или иных аспектах, связанных с оборотом продукции, ввезенной в Таиланд в обход предусмотренных законом норм таможенного контроля карается тюремным заключением на срок до 5 лет и/или штрафом в четырехкратном размере стоимости товаров.

Согласно напоминанию Миниюста Таиланда, незаконный ввоз систем и устройств для нагревания табака (вейпы, электронные сигареты) регулируется Законом о защите прав потребителей от 1979 года (статья 56/5), отдельным распоряжение Министерства коммерции от 2014 года (статья 4) и Законом о таможне от 2017 года (статьи 244 и 246).

Все сказанное выше распространяется и на кальяны. Хранение электронной сигареты или кальяна классифицируется как участие в нелегальном возе или нелегальном обороте запрещенной и/или не прошедшей таможенный контроль продукции.

Мероприятие в школе Сhaloem Phrakiat Somdej Phra Srinakarin School проходило 26 июня, во Всемирный день борьбы с наркотиками. В этом году ООН объявила следующий девиз дня: «Люди прежде всего: положить конец стигме и дискриминации, усилить профилактику». У Таиланда, впрочем, был свой лозунг: «Объединим усилия Таиланда, остановим угрозу наркотиков».