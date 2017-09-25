Молодежь Пхукета отличилась в рапире и сабле

Воспитанницы клуба Andaman Phuket Fencing Club приняли участие в международных соревнованиях по фехтованию Thailand Open Fencing Championship 2017, прошедших 9-17 сентября в Бангкоке, и вернулись из столицы с наградами.

25 Сентября 2017 15:02:21

Беньяпорн Айярак взяла золото в группе до 12 лет среди саблисток.

Подопечная тренера Арундета Сэйеу и учащаяся школы Kala Pattana Перада Сирисунторнвонг завоевала золото в фехтовании на саблях в возрастной группе до 10 лет и бронзу в группе до 12 лет.

Айсика Семапакди из дошкольного центра Университета Раджабхат стала лучшей среди рапиристок в возрасте до 10 лет. Беньяпорн Айярак из Kajonkiet International School (на фото) взяла золото в группе до 12 лет среди саблисток.

Отметим, что в соревнованиях Thailand Open Fencing Championship 2017 принимали участие спортсмены из самых разных стран, включая Китай, Австралию, Японию, Сингапур, Узбекистан и другие.