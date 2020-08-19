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Молодая женщина упала с обрыва на камни после мотоциклетной аварии

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Новости Пхукета

19 Августа 2020, 03:47 PM
Молодая женщина упала с обрыва на камни после мотоциклетной аварии. Фото: Kusoldharm Foundation Phuket

Молодая женщина упала с обрыва на камни после мотоциклетной аварии. Фото: Kusoldharm Foundation Phuket

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Врачи больницы Patong Hospital оказывают помощь 20-летней гражданке Таиланда, которая с высоты упала на камни у водопада после того, как ее мотоцикл врезался в придорожное ограждение на Kalim Soi 7 к северу от Патонга.

Как рассказал спасатель Kusoldharm Foundation Phuket Сомпонг Панапхот, сообщение об инциденте поступило в службу спасения около 16:30 дня 17 августа.

«Около 10 наших спасателей приехали на место событий и обнаружили лежащий на дороге мотоцикл. Примерно в 15-20 м дальше вниз по склону лежала женщина. Она находилась на камнях у водопада», – рассказал господин Панапхот.

«Она была в сознании, но не могла двигаться из-за сильной боли. Мы проверили и выяснили, что руки и ноги у нее не сломаны, а она не паралилзована. Также она сильно рассекла голову и рана обильно кровоточила. Я думаю, что ей очень повезло выжить после падения с такой высоты. Серьезных травм у нее не было», – добавил он.

Спасатель-волонтер Винсент Моделл также заявил, что женщине крайне повезло. По его словам, с учетом расстояния от дороги до водопада падение без увечий можно считать чудом.

«Мы зафиксировали ее на спасательных носилках, а затем подняли на дорогу. Это заняло около часа. Затем ее доставили в Patong Hospital, где она сейчас получает медицинскую помощь», – отметил господин Моделл.

 

 

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