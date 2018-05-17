Молдаванин арестован в Таиланде по делу о детской порнографии

Полиция Таиланда сообщила об аресте гражданина Молдавии Сергея Чепендюка, которого считает одним из администраторов сайта Depfile, хранившего детскую порнографию.

17 Мая 2018 12:04:19

Фото: Tawatchai Kemgumnerd / Bangkok Post

Об аресте 30-летнего Сергея Чепендюка сообщил генерал-майор Воррават Ваттанакорнбанча, возглавляющий Отдел по борьбе с технологическими преступлениями в Королевской полиции Таиланда, пишет Bangkok Post.

Ордер на арест Чепендюка был выдан 8 мая, после чего он был задержан в провинции Прачуап Кхири-Кхан, где проживал с тайской женой. По данным полиции Таиланда, Чепендюк въезжал в Королевство и покидал его с 2009 года, то есть примерно с 21-летнего возраста.

Как указывает Bangkok Post, аресты в рамках дела Depfile также прошли в Болгарии и Нидерландах, где были задержаны еще три человека, включая молдаванина Александра Осадчего.