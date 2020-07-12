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Мобильный музей заработал в Пхукет-Тауне

У туриста, внезапно заинтересовавшегося историей Пхукета, не так-то много возможностей познакомиться с этим предметом. Мало кто добирается до Музея горного дела, Музея перанакан или Национального музея Таланга, а найти экземпляр «Истории Пхукета» Коллина Маккая в 2020 году непросто. Впрочем, теперь прикоснуться к истории острова можно во время прогулки по Пхукет-Тауну, где с конца июня работает мобильный музей Museum Phuket Muse Mobile на базе двух грузовиков.

Новости Пхукета

12 Июля 2020, 03:08 PM
Фото: Facebook.com/MuseumPhuket

Фото: Facebook.com/MuseumPhuket

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

https://www.facebook.com/museumphuket/

Выступая на открытии музея, мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана назвала его первым в своем роде «грузовичком знаний». По словам госпожи Сувансупаны, музей будет курсировать между популярными туристическими местами, а также приезжать в школы и другие образовательные учреждения, «чтобы доставлять знания туристам и местным жителям».

В качестве дебютной локации был выбран парк имени 72-летия Королевы Сирикит. Затем музей должен перебазироваться в парк в Сапан-Хине, а оттуда поедет по школам, начиная с Bang Neaw Municipal School.

В мобильном музее сейчас доступны две экспозиции. Первая носит название Phuketnagara и рассказывает о четырех «эпохах» пхукетской истории: джунгли, олово, город и туризм. Особое внимание уделено временам оловянной лихорадки. Вторая экспозиция называется Peranakannitat и рассказывает о культуре и быте потомков китайских переселенцев (перанакан). В экспозициях предусмотрены интерактивные игровые элементы.

«Надеюсь, что это поможет нам сформировать любящее знания общество, что станет важным шагом к устойчивому и ответственному развитию», – заявила мэр Пхукет-Тауна.

Найти страницу музея на Facebook можно на странице Museum Phuket, телефон – 094-8077873.

 

 

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