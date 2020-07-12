Мобильный музей заработал в Пхукет-Тауне

Выступая на открытии музея, мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана назвала его первым в своем роде «грузовичком знаний». По словам госпожи Сувансупаны, музей будет курсировать между популярными туристическими местами, а также приезжать в школы и другие образовательные учреждения, «чтобы доставлять знания туристам и местным жителям».
В качестве дебютной локации был выбран парк имени 72-летия Королевы Сирикит. Затем музей должен перебазироваться в парк в Сапан-Хине, а оттуда поедет по школам, начиная с Bang Neaw Municipal School.
В мобильном музее сейчас доступны две экспозиции. Первая носит название Phuketnagara и рассказывает о четырех «эпохах» пхукетской истории: джунгли, олово, город и туризм. Особое внимание уделено временам оловянной лихорадки. Вторая экспозиция называется Peranakannitat и рассказывает о культуре и быте потомков китайских переселенцев (перанакан). В экспозициях предусмотрены интерактивные игровые элементы.
«Надеюсь, что это поможет нам сформировать любящее знания общество, что станет важным шагом к устойчивому и ответственному развитию», – заявила мэр Пхукет-Тауна.
Найти страницу музея на Facebook можно на странице Museum Phuket, телефон – 094-8077873.