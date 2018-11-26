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Младенец погиб под колесами туристического автобуса на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна расследует обстоятельства трагического инцидента, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя гражданка Мьянмы и погибла ее 4-месячная дочь.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Ноября 2018, 01:25 PM
Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Авария, приведшая к гибели ребенка, произошла около 17:00 вечера воскресенья, 25 ноября, на улице Phuket Rd. Как рассказали полицейским «очевидцы», двигавшийся в сторону Иммиграционного бюро туристический автобус сбил мотоцикл, на котором находились 24-летняя Кайта Синту из Мьянмы и ее 4-месячная дочь.

Согласно имеющийся на данный момент версии, авария произошла в тот момент, когда автобус начал перестроение влево, чтобы объехать другое транспортное средство, совершавшее разворот.

Водитель автобуса после аварии скрылся с места событий. Однако лейтенант полиции Пхукет-Тауна Випаван Ваттана-Нгентха заверил, что мужчина прямиком направился в участок, поскольку опасался стать жертвой расправы на месте.

Имени водителя лейтенант Ваттана-Нгентха не назвал, но подчеркнул, что расследование инцидента еще не завершено. В частности, полицейские надеются, что установить точную картину событий помогут записи с камер уличного видеонаблюдения.



 

 

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