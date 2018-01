Миссионерское судно Ixdos готовится к первому выходу в море Капитан Пэт готовится спустить Ixdos на воду в этом году. Осталось разобраться лишь с мачтой, парусами и такелажем. Новости Пхукета 14 Января 2018 10:00:00 Этот проект стартовал почти 13 лет назад. Именно тогда, в середине нулевых, ветеран Второй мировой и бывший преподаватель British International School, Phuket’s (BISP) Патрик Викерс решил заняться постройкой миссионерского судна Ixdos, которое будет предоставлять медицинскую помощь жителя изолированных приморских деревень в Юго-Восточной Азии и, возможно, за ее пределами. Сейчас же проект наконец вышел на финишную прямую, в чем может убедиться любой желающий, посетив кампус BISP, где стоит Ixdos. Миссионерское судно уже приобрело очертания, и Виккерс надеется, что в этом году его получится спустить на воду. «Идея создания Ixdos пришла мне в голову, когда я работал в Папуа – Новой Гвинее. Мне вспомнились существовавшие в давние годы миссионерские шхуны, перевозившие между островами людей, грузы и медикаменты. И я решил построить свою», – рассказывает Виккерс или капитан Пэт, как его именуют знакомые. Миссионерские шхуны действительно канули в прошлое вместе с миссионерами, но потребность в них никуда не исчезла. На маленьких островах Тихого и Индийского океанов по-прежнему живут люди, которым нужны прививки и медицинская помощь. Когда Виккерс пришел со своей идеей в ЮНЕСИФ (детский фонд ООН), то там его начинание всецело приветствовали, поскольку планы Виккерса полностью совпадали со стратегией ЮНИСЕФ по глобальной вакцинации нуждающихся. В последние годы одними из главных помощников Виккерса были учащиеся BISP, которые потратили тысячи часов на то, чтобы лодка Ixdos из проекта превратилось в реальное судно. Как и миссионерские шхуны прошлого, Ixdox будет парусником, но при этом ее оснастят вспомогательным двигателем внутреннего сгорания, а сам корпус выполнен из стали. На последнем из пройденных этапов воспитанники BISP покрыли лодку краской на эпоксидной основе для надежной защиты от коррозии. Стоит отметить, что учащиеся BISP внесли свой вклад и в финансирование проекта. Целевое мероприятие школьников по сбору средств принесло 60 тыс. бат. Сбор средств в прошлом году организовывало и объединение паддлбордеров Stand Up Projects. Другие члены пхукетского сообщества помогают оборудованием. Стоматологическое кресло, которое можно использовать как операционный стол, пожертвовала больница Mission Hospital, а компания C & C Marine подарила Виккерсу генератор Kohler на 8 КВт для оснащения лодки. И это, конечно, лишь малая часть списка тех, кто принял участие в проекте создания миссионерской шхуны. Финальный рывок Патрик Виккерс намерен совершить в ближайшие месяцы. Ixdos должна отправиться из BISP в гавань Boat Lagoon, где состоится официальная презентация проекта и оснащение лодки мачтой, парусами и такелажем. Когда последние работы будут завершены, Ixdos выйдет в море и отправится к берегам Мьянмы, Филиппин и Папуа – Новой Гвинеи. Желающие больше узнать о проекте и о том, как внести посильный вклад в его реализацию, могут получить всю необходимую информацию на сайте missionship.com и по эл. почте info@bisphuket.ac.th