Мишель Хоссак триумфально вернулась в спорт

В прошлом году Мишель Хоссак взяла золото на Чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов и сейчас уже готовится к следующему мировому турниру.

Мэтт Понд

19 Января 2019, 03:00 PM

Фото: Таньялак Сакут

У профессионального атлета не так уж много времени на отдых. Вот и Мишель Хоссак едва успела насладиться победой на Чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов 2018 в Малаге, как уже пора готовиться к следующему турниру, который пройдет через два года в Торонто.

Сентябрьский чемпионат в Малаге собрал спортсменов-ветеранов из 101 страны мира. Участие в соревнованиях принимали атлеты самым разных возрастов, включая 102-летнего мужчину из Италии и 102-летнюю женщину из Индии.

Мишель Хоссак в этот раз выступала в трех индивидуальных дисциплинах (бег на 200 м, бег на 400 м и бег с препятствиями на 300 м), а также двух командных (эстафета 4 по 100 м и эстафета 4 по 400 м).

В забегах на 200 м и 400 м Мишель добралась до финала, но медалей не взяла. В 200-метровке ока показала шестой результат, а в 400-метровке стала четвертой, совсем чуть-чуть не дотянув до подиума.

В полной мере показать себя Мишель смогла в беге с препятствиями, в котором всегда была крайне сильна. В финальном забеге атлетка уверенно вырвалась вперед на первых же секундах и не подпустила никого из конкурентов к себе до самого финиша, завоевав золото с результатом 49,49 секунд. Большое ли это достижение? Это новый рекорд Австралии среди женщин в возрастной группе 55 лет.

Успех Мишель в беге с препятствиями не случаен, поскольку именно в этой дисциплине она выступала в сборной Великобритании в начале 1980-х, когда была еще юниоркой. Возможно, под британским флагом Мишель взяла бы немало медалей, но судьба распорядилась иначе.

«В 1982 году я закончила университет, встретила серфера из Австралии и провела следующие 20 лет в морях под парусом 32-футовой яхты, параллельно заведя двух детей», – вспоминает Мишель.

В профессиональную легкую атлетику Мишель вернулась в возрасте 40 лет. Спортсменка была на Пхукете вместе с дочерью, которую готовила к соревнованиям по триатлону. В какой-то момент Мишель получила предложение выступить на ветеранском турнире – и история началась заново. Таиланд, Сингапур, Индонезия, Япония, Австралия... Мишель успела попробовать дорожки в самых разных странах, пока в 2017 году не получила серьезную травму, после которой выбыла из игры на дюжину месяцев. Сентябрьский чемпионат в Малаге стал для атлетки триумфальным возвращением в спорт.

«Прошлый год я пропустила целиком, и из-за этого мои успехи в Малаге намного слаще», – говорит Мишель.

«Я показала свой личный лучший результат и заодно установила новый рекорд Австралии», - добавляет она.

Сейчас тренировочная программа Мишель направлена на дальнейшее восстановление после травмы, но не только.

«Я стараюсь два-три раза в неделю выходить на 5-километровую пробежку вокруг озера Банг-Вад, плюс бегаю с клубом Phuket Hash Harriers каждую субботу. Еженедельно я бегаю на стадионе на скорость или на выносливость. Также раз в неделю мне нравится кататься на велосипеде или на доске с веслом», – перечисляет Мишель.

При этом заниматься спортсменке приходится самостоятельно – подходящего по уровню тренера на Пхукете просто нет.

«Мне пришлось смириться с тем фактом, что я или работаю сама, или перебираюсь в другую страну», – разводит руками Мишель.

Еще одна проблема – отсутствие адекватной соревновательной практики. Мишель была бы рада ездить на каждый доступный турнир и состязаться с профессионалами в рамках подготовки к чемпионатам, но финансово это слишком накладно. То же самое относится к покупке снаряжения и доступу к инфраструктуре. Тренироваться чемпионке приходится на общественном стадионе, где есть только беговая дорожка и все.

«Мне необычайно повезло, что я могу пользоваться дорожкой на стадионе Surakul. Я вожу в багажнике машины стартовые колодки и несколько барьеров для бега с препятствиями ... Но матов для прыжков в высоту у меня нет, как нет и доступа к яме с песком для прыжков в длину и других вещей, так что к комбинированным дисциплинам я готовиться не могу», – признает Мишель.

Накладывает свои ограничения и пхукетский климат. Когда в Европе разгар сезона, на Пхукете – разгар дождей. Эффективно готовиться к соревнованиям в условиях регулярных ливней совсем не просто.

Впрочем, сентябрьский успех Мишель в Малаге доказывает, что все отнюдь не так плохо. Да и уезжать с Пхукета спортсменка не планирует. Пока что чемпионка останется среди нас.