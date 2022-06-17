Минздрав запретил марихуану молодежи и беременным

Министерство здравоохранения Таиланда выпустило первые указания, ограничивающие оборот легализованной с 9 июня марихуаны. Распоряжением от 17 июня конопля и продукты из нее запрещены для продажи и употребления лица до 20 лет, беременным женщинам и кормящим матерям. Отдельно в приказе прописан запрет на курение в общественных местах.

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Копия приказа была опубликована вечером 16 июня страницей Phuket Info Center, выступающей в качестве официального канала информирования населения Министерством внутренних дел. Документ озаглавлен так: «Уведомление Министерства общественного здоровья касательно Контролируемых растений (каннабиса)».

Согласно распоряжению Минздрава, нелегальными являются:

Публичное употребление марихуаны способом курения; Применение беременными и кормящими женщинами; Распространение среди лиц, не достигших 20 лет, беременных и кормящих женщин.

Наказание за нарушение правил – до одного года тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа. При этом в документе есть оговорка о том, что «целители», занимающиеся традиционной медициной, могут «предоставлять» каннабис или экстракт каннабиса своим пациентам в соответствии с требованиями нового распоряжения.

Одновременно в приказе имеется статья 4, гласящая дословно следующее: «Пациенты, находящиеся в состоянии беременности, кормящие грудью или не достигшие возраста 20 лет могут владеть марихуаной, транспортировать ее, хранить и использовать в оплаченных количествах в течение 30 дней». Минздрав не пояснил, как именно нужно понимать это исключение.

Также сегодня было опубликовано уведомление Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), в котором говорится, что противозаконным является ввоз в страну марихуаны или содержащих ее продуктов из-за рубежа.

По всей видимости, речь идет о ввозе частными лицами без прохождения необходимых формальностей. До принятия закона о легализации каннабиса официальные лица говорили, что в этой сфере просто ничего не меняется: импорт конопли во всех видах остается регулируемым государством, то есть для частных лиц фактически закрытым.