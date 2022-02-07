Минздрав выступает за ослабление коронавирусных ограничений

Министерство здравоохранения Таиланда готовится представить Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) пакет предложений по смягчению коронавирусных ограничений. Цель инициативы – сделать так, чтобы люди начали нормально жить в условиях существования вируса, а не вводить новые локдауны при каждой вспышке COVID-19.

Новости Пхукета

7 Февраля 2022, 03:37 PM

Опат Карнкавинпонг: «Мы живем с этой болезнью уже два года, пришло время всем вместе двигаться вперед». Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, глава Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг не привел примеров конкретных предложений по смягчению ограничений. Доктор Карнкавинпонг лишь отметил, что Таиланд будет идти в ногу с трендами в другими государствах.

«Все выглядит так, что глобальная ситуация с COVID-19 движется в одном направлении. Многие страны начал смягчать ограничения, несмотря на вспышки заражений в отдельные дни», – цитирует доктора Карнкавинпонга Bangkok Post.

В Министерстве здравоохранения полагают, что Таиланду больше не следует практиковать локдауны, поскольку людям нужно научиться самим справляться с COVID-19, который скоро «достигнет эндемичной стадии». Одновременно он подчеркнул, что непосредственно в Таиланде уровень ежедневно выявляемых случаев заражения может считаться безопасным. Кроме того, пусть «омикрон» и отличается высокой скоростью распространения, его последствия менее тяжелые, чем у «дельты».

«Нам нужно, чтобы люди поняли, что число ежедневно выявляемых новых случаев не должно быть поводом для беспокойства. Мы живем с этой болезнью уже два года, пришло время всем вместе двигаться вперед», – заявил доктор Карнкавинпонг.

В воскресенье, 6 февраля (то есть непосредственно в момент заявления), в Таиланде был зарегистрировано 20 смертей от коронавируса и 10879 случаев заражения, включая 178 «завезенных извне». Больше всего случаев было зарегистрировано в Бангкоке (1470), следом расположились Самут-Пракан (1282), Чонбури (556), Нонтхабури (439), Пхукет (415) и Самут-Сакхон (285).

Доктор Карнкавинпонг также отметил, что самоизоляция и лечение на дому пациентов с легкими симптомами оказалось эффективной мерой, позволившей разгрузить больницы и освободить в них места для пациентов, у которых болезнь протекает тяжело.

Что касается смертей, то в последнее время спасти не удается пациентов из группы высокого риска: лиц старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, все из которых не получили «бустерной» дозы вакцины. Также доктор Карнкавинпонг напомнил о важности вакцинации детей и призвал родителей не бояться прививать своих сыновей и дочерей.

Впрочем, идею смягчения мер по защите от коронавируса поддерживают не везде. К примеру, в провинции Маха-Саракхам был недавно введен запрет на организацию и проведение свадебных торжеств, поминок и других подобных мероприятий (с начала пандемии они традиционно были исключением на фоне других запретов).

Также в силу остаются все наказания за неисполнение распоряжений, касающихся защиты населения от коронавируса. По Декрету о резвычайных ситуациях нарушителям может грозить до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере до 20 тыс. бат.