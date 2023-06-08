Минздрав выпустил рекомендации в связи со вспышкой кишечных инфекций на Пхукете

Власти Пхукета официально признали вспышку кишечных инфекций на острове и отдали распоряжения профильным ведомствам об усилении санитарного контроля в связи с этим. Отдельные рекомендации подготовлены и для граждан, хотя они и так очевидны: следить за гигиеной, не пить воду из непроверенных источников, употреблять только свежеприготовленную еду, прошедшую термическую обработку. По состоянию на начало июня в больницы Пхукета ежедневно обращаются с расстройством желудка по 150 человек, объявил на пресс-конференции 8 июня местный офис Минздрава (РРНО). Никаких оценок количества людей, которые переносят болезнь без обращения к врачам, озвучено не было. Четкой взаимосвязи с каким-то источником заражения не выявлено, среди проблемных мест значатся учебные заведения, основные патогены – норовирус (Norovirus), ротавирус (Rotavirus), кишечная палочка (Escherichia coli).

Новости Пхукета

Вспышка желудочно-кишечных расстройств у детей и взрослых стала одной из главных тем в пхукетских соцсетях, включая школьные чаты, в последние несколько недель. Явление можно смело назвать сезонным, поскольку конец мая – это одновременно и начало сезона дождей, и начало учебного года в тайских школах. Для многих жителей Таиланда ничего нового в этом нет, но для других вспышка ежегодно становится сюрпризом.

Еще в апреле Минздрав предупреждал жителей страны о том, что сочетание этих двух факторов (низкого сезона и начала учебного года) грозит ростом заболеваемости денге и коронавирусной инфекцией, но кишечные расстройства упомянуты не были. Однако именно их рост стал наиболее ярко выражен к концу первой недели июня и вызвал широкий резонанс. В частности, политик от Move Forward Сомчарт Течатаворнчарон отмечал большое количество обращений к нему в связи с этим и доносил их до Минзздрава.

Вспышка кишечных инфекций

На пресс-конференции глава РРНО доктор Кусак Кукиаттикун заявил, что 6 июня его ведомство получило отчет о ситуации в больницах. Согласно собранной статистике, в государственные больницы ежедневно поступали в среднем 50 пациентов в день, в частные – порядка 100. Среди пациентов были представители всех возрастных групп, включая школьников из различных учебных заведений.

Доктор Кукиаттикун отметил, что картина идентичная во всех трех округах провинции, никаких эпицентров у вспышки кишечных инфекций нет. Также не удалось выявить и какой-либо конкретный источник заражения, такой как, к примеру, питьевая вода одного конкретного производителя. Речь идет именно широкой сезонной волне кишечных инфекций вирусной (норовирус, ротавирус) и бактериальной (кишечная палочка) природы.

Согласно отчету доктора Кукиаттикуна на пресс-конференции 8 июня, основные симптомы у обращающихся в больницу лиц включают боли в животе, понос, рвоту. В некоторых случаях наблюдается повышенная температура тела.

«Связи с конкретными продуктами питания не ясна, распространение наблюдается во всех трех округах. Заболевшие среди школьников и студентов есть и в округе Мыанг-Пхукет, и в Таланге, и в Кату», – заявил доктор Кукиаттикун.

Санитарная оборона

В итоге на пресс-конференции власти на местах и профильные ведомства (от Управления водоснабжения до образовательных ведомств) получили рекомендации общего характера, сводящиеся к повышению мер санитарного контроля и активному информированию населения о ситуации.

В пресс-релизе Минздрава от 8 июня несколько раз подчеркивается важность соблюдения людьми пищевой гигиены, в частности, принципа «Приготовленное, горячее, чистое». Заражение вирусами и бактериями может происходить разными способами, но основной – через пищу и воду.

Принцип «Приготовленное, горячее, чистое» предполагает, что в период вспышки стоит избегать продуктов, не прошедших термическую обработку. Еду нужно употреблять свежей и горячей, всевозможные остатки должны выбрасываться, а не оставляться на потом. Разумеется, не стоит употреблять в пищу ничего просроченного или начавшего портиться.

Термическая обработка – самый простой способ обезопасить еду, но чем больше прошло времени с момента этой обработки, тем выше риск развития болезнетворных микроорганизмов.

В пресс-релизе Минздрава ничего не говорится о народных методах обеззараживания еды и распространенных поверьях, таких защищающий от патогенов острый перец или спиртное. Зато несколько раз подчеркивается важность соблюдения элементарных мер гигиены.

«Мойте руки перед едой и после дефекации, избегайте контакта с загрязненными вещами. В случае заболевания оставайтесь дома, не распространяйте инфекцию в месте работы или учебы», – заявил пхукетский Минздрав.

Официальные лица должны, в свою очередь, усилить контроль за соблюдением санитарных норм в заведениях общепита и местах торговли пищевыми продуктами, включая рынки и рестораны.

Поверхности в общественных местах должны обрабатываться дезинфицирующими средствами, также профильные ведомства должны следить за надежностью обеззараживания водопроводной воды и соблюдением санитарных мер на предприятиях по производству питьевой воды и льда.

Эти же меры жители могут применять и в своих домохозяйствах – следить за чистотой кухонных принадлежностей и сантехники, употреблять только «стандартную очищенную» (в идеале – бутилированную) воду от надежных поставщиков.

Также Минздрав еще до пресс-конференции опубликовал пакет памяток о предотвращении кишечных инфекций, в которых содержатся все те же базовые санитарно-гигиенические рекомендации, а также призыв обращаться к медикам при наличии симптомов кишечных расстройств, таких как боли в животе, рвота, диарея, температура.