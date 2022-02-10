Минздрав выпустил коронавирусные рекомендации по сексу в День святого Валентина

Департамент здоровья, входящий в состав Минздрава Таиланда, выпустил рекомендации для лиц, планирующих интимную близость со своей второй половинкой в День святого Валентина. Среди прочего ведомство рекомендует сделать экспресс-тест на коронавирус (АТК) непосредственно перед тем, как отправляться в спальню.

Новости Пхукета

11 Февраля 2022, 09:00 AM

Фото: Архив Bangkok Post

Свои рекомендации департамент выпускает уже второй год подряд. В частности, год назад ведомство рекомендовало заниматься сексом в масках и выбирать позиции, не предполагающие нахождения лицом к лицу с партнером.

Сейчас, по словам директора Департамента здоровья Суванчая Ваттанайингчарона ситуация изменилась, поскольку появились вакцины. Уровень угрозы для людей ниже, поэтому полностью вакцинированным лицам достаточно АТК-теста перед физической близостью, сообщает Bangkok Post. Маски не обязательны, ограничений на выбор позиций тоже нет.

Департамент здоровья также высказался и по вопросу романтических ужинов. При выборе заведения рекомендовано пользоваться разработанными властями приложениями для определения того, в безопасное ли заведение идут влюбленные. В качестве примера подобного приложения господин Ваттанайингчарон привел программу Thai Save Thai. Среди прочего оно оценивает и степень загруженности заведения, что может быть актуально не только в плане защиты от коронавируса.

По возвращению домой с романтического ужина рекомендовано носить маску и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразить других членов семьи, особенно родственников пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, посоветовал доктор Ваттанайингчарон.

Также к Дню святого Валентина администрация Бангкока планирует провести раздачу презервативов для защиты молодежи от заболеваний, передающихся половым путем. Глава городского Департамента здоровья Панрыди Маномайпибун подчеркнула, что подобные болезни в последнее время «на подъеме». Презервативы будут бесплатно раздаваться во всех района Бангкока.

«Пожалуйста, всегда носите при себе средства защиты, включая презервативы, лубриканты, маски на лицо и спиртовой гель. Обеспечивайте чистоту тела как перед сексом, так и после него. Это нужно для предотвращения СПИДа, передающихся половым путем заболеваний и COVID-19», – заявила госпожа Маномайпибун.

«Передающиеся половым путем заболевания растут на фоне относительно низкого уровня использования презервативов молодежью», – констатировала она.

Госпожа Маномайпибун указала, что в прошлом году в столице было зафиксировано 6,45 тыс. случаев заболеваний, передающихся половым путем. При этом показатель ежегодно растет, добавила она.

К примеру, на 100 тыс. населения было зафиксировано 40,64 случая сифилиса и 58,8 случая гонореи.

















