Минздрав Таиланда советует не злоупотреблять чтением новостей

Заместитель официального представителя DMH доктор Варот Чотипиттайясунон дал следующие рекомендации: соблюдать «умеренность» и потреблять «подходящий» объем новостей, пишет государственное новостное бюро NNT.
Также господин Чотипиттайясунон рекомендовал оценивать свою свое состояние на предмет то того, не сказывается ли погружение в новостную среду на качество повседневной жизни, не вызывает ли стресса и не ведет ли к проблемам со сном.
В случае навязчивого желания постоянно быть информированными господин Чотипиттайясунон рекомендовал переключаться на какую-либо деятельность, чтобы дать голове отдохнуть.
Говоря о проблеме, доктор Чотипиттайясунон упомянул синдром боязни упустить важную информацию или возможность, известный как FOMO. Соответствующее состояние может характеризоваться колебаниями эмоционального состояния и ощущением тревожности и беспокойства при отрыве от средств интернет-коммуникации и потребления информации. Для данного синдрома характерно, к примеру, одержимость чтением Facebook, Twitter и других источником информации по шесть часов в день и даже больше.
Господин Чотипиттайясунон отметил, что при признаках FOMO будет логично проконсультироваться с медицинским специалистом соответствующего профиля.