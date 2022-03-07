Минздрав Таиланда советует не злоупотреблять чтением новостей

Департамент психического здоровья (DMH) при Минздраве выразил озабоченность состоянием людей, которые чрезмерно много времени проводят за чтением новостей и публикаций социальных сетей, вводя себя в состояние стресса. Специалисты отмечают, что угроза особенно высока в дни, когда происходит много событий.

8 Марта 2022, 09:00 AM

Фото: NNT

Заместитель официального представителя DMH доктор Варот Чотипиттайясунон дал следующие рекомендации: соблюдать «умеренность» и потреблять «подходящий» объем новостей, пишет государственное новостное бюро NNT.

Также господин Чотипиттайясунон рекомендовал оценивать свою свое состояние на предмет то того, не сказывается ли погружение в новостную среду на качество повседневной жизни, не вызывает ли стресса и не ведет ли к проблемам со сном.

В случае навязчивого желания постоянно быть информированными господин Чотипиттайясунон рекомендовал переключаться на какую-либо деятельность, чтобы дать голове отдохнуть.

Говоря о проблеме, доктор Чотипиттайясунон упомянул синдром боязни упустить важную информацию или возможность, известный как FOMO. Соответствующее состояние может характеризоваться колебаниями эмоционального состояния и ощущением тревожности и беспокойства при отрыве от средств интернет-коммуникации и потребления информации. Для данного синдрома характерно, к примеру, одержимость чтением Facebook, Twitter и других источником информации по шесть часов в день и даже больше.

Господин Чотипиттайясунон отметил, что при признаках FOMO будет логично проконсультироваться с медицинским специалистом соответствующего профиля.