Минздрав Таиланда получил первую партию вакцины AstraZeneca тайского производства

Министерство здравоохранения Таиланда получила первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенную на мощностях местной компании Siam Bioscience. В общей сложности ведомству были поставлены 1,8 млн доз вакцины, а всего в июне тайский Минздрав должен получить 6 млн доз препарата.

Новости Пхукета

4 Июня 2021, 03:54 PM

Фото: Bangkok Post

Официальная церемония передачи первой партии вакцины AstraZeneca состоялась 4 июня. На мероприятии присутствовали глава тайского Минздрава Аунитин Чарнвиракун и другие официальные лица, сообщила газета Bangkok Post.

Президент AstraZeneca в Таиланде Джеймс Тиг назвал первую поставку важным моментом, который положил начало стабильному снабжение Таиланда вакциной. Господин Тиг заверил, что AstraZeneca и Siam Bioscience справятся с выполнением запланированного графика поставок препарата как Таиланду, так и другим странам АСЕАН. Экспорт вакцины должен стартовать в июле.

Согласно заявлению господина Тига, продукция Siam Bioscience «абсолютно соответствует» стандартам качества, что подтверждено лабораторными тестами в США, Великобритании и Таиланде.

«Мы уверены, что производство налажено. И мы плотно сотрудничаем с Департаментом эпидемиологии по вопросам актуального еженедельного производства вакцины», – заявил господин Тиг. При этом на вопрос о том, сколько доз вакцины Siam Bioscience будет поставлять каждый месяц, он отвечать отказался.

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракун также заверил, что первая поставка была осуществлена по графику. Министр подчеркнул, что вакцинация – главное оружие в борьбе с коронавирусом.

«AstraZeneca – великолепный партнер для нас, который помог выработать план распределения вакцин. Вакцинация – ключ к тому, чтобы остановить болезнь, оздоровить экономику и вернуть нормальную жизнь людям», – заявил он.

Минздрав планирует распределить первый 1,8 млн доз вакцины по всей стране. При этом ранее все провинции уже получили небольшие партии препарата AstraZeneca из 3,6 тыс. доз. Дальнейшая дистрибуция будет проходить по мере получения вакцины от производителя.

Постоянный секретарь Минздрава Киаттипхун Вонграджит заверил, что распределение вакцины по провинциям будет честным и прозрачным, хотя некоторые провинции могут быть в приоритете на фоне обстановки с COVID-19 в конкретной локации, экономических факторов и нужд восстановления туризма. Решения о распределении вакцины будут приниматься в еженедельном порядке. Дата старта массовой вакцинации остается неизменной – 7 июня.

«Каждая провинция получит запас вакцины и начнет массовую вакцинацию в понедельник. Никаких отсрочек или изменений не будет», – заверил он.

Заявление постоянного секретаря Минздрава стало ответом на сообщения о том, что некоторые больницы рассматривают возможность отложить старт кампании из-за дефицита вакцин.

Согласно текущему плану Минздрава, ведомство должно в течение июня получить 6 млн доз препарата AstraZeneca местного производства. Впрочем, на фоне сомнений в графике поставок ведомство уже заказало еще дополнительные 3 млн доз, чтобы точно выполнить план.