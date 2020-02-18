Минздрав Таиланда ограничил информацию о коронавирусе в стране

Министерство здравоохранения Таиланда ограничило объем раскрываемой информации о коронавирусе 2019-nCoV (COVID-2019) в стране. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

Новости Пхукета

18 Февраля 2020, 09:37 AM

«Распоряжение не выдавать никакой информации поступило из Министерства здравоохранения в Бангкоке», – заявил Тханит Сермкэу. Фото: Phuket PR Department

Отвечая на вопрос о том, почему перестала поступать регулярная информацию о зафиксированных случаях подозрений на коронавирус, господин Сермкэу заявил, что соответствующее распоряжение было получено из Бангкока. Таким образом Минздрав решил отказаться от публикации данных в ежедневном формате.

В настоящий момент неизвестно, ни сколько людей с подозрениями на коронавирус сейчас находятся в карантине на Пхукете, ни что случилось с теми десятью, которые находились под наблюдением по состоянию на 31 января. Не ответил господин Сермкэу и на вопрос о том, пассажиров из каких стран проверяют на симптомы пневмонии в пхукетском аэропорту. При этом согласно публикации Bangkok Post, сейчас проводится скрининг уже не только пассажиров из Китая, но также из Японии и Сингапура.

«Мне не разрешено выдавать прессе какую-либо информацию о коронавирусе в принципе. Вся публичная информация поступает через пхукетский офис Департамента PR, получающего распоряжения исключительно от губернатора Пхукета Пхакапхонга Тавипатаны», – заявил господин Сермкэу.

«Распоряжение не выдавать никакой информации поступило из Министерства здравоохранения в Бангкоке», – добавил он.

Последнее информативное сообщение PR-службы Пхукета было опубликовано 14 февраля, когда на Пхукет прибыл круизный лайнер Seabourne Ovation. Тогда губернатор Пхакапхонг Тавипатана заявил, что ни одного случая заболевания новым коронавирусом на Пхукете до сих пор зафиксировано не было. К сообщению были приложены фотографии пассажиров, получающих маски в порту.

Последнее сообщение о лицах, помещенных на Пхукете в карантин по подозрениям на коронавирус, датируется 31 января. Тогда директор Vachira Hospital заявил о том, что в больницу были доставлены шесть туристов с симптомами, соответствующими симптомам пневмонии.

«Но это только подозрения на вирус. Эти люди лишь находятся под наблюдением», – подчеркнул директор больницы Чалермпонг Суконтапон.

Согласно последнему сообщению Управления эпидемиологии, по состоянию на 16 февраля в Таиланде было зафиксировано 35 подтвержденных случаев заражения новым коронаирусом. В больницах на тот момент оставились 20 человек, тогда как 15 выздоровели и были выписаны. Количество лиц с подозрениями на коронавирус составляло 837 человек. При этом 55 случаев были выявлены при проверках в аэропорту, а все остальные – при самостоятельном обращении людей в больницы. В 703 случаях подозрения уже развеяны, 134 человека находятся под наблюдением.