Минздрав Таиланда объявил лечение COVID-19 бесплатным

Министерство здравоохранения Таиланда объявило о том, что тайские больницы не должны взимать плату за лечение с пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Лечение всех подобных пациентов покроют три государственных фондах, отвечающих за социальную защиту граждан.

Новости Пхукета

12 Апреля 2020, 12:22 PM

По всей стране продолжаются проверки жителей на возможное заражение COVID-19. Больше всего случаев выявлено в Бангкоке. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Как объявил Минздрав, распоряжение о бесплатном лечении пациентов с COVID-19 имеет обратную силу и действует с 5 марта, пишет Bangkok Post.

Согласно распоряжению ведомства, все больницы – и государственные, и частные – должны прилагать все усилия для оказания помощи поступившим к ним пациентам с коронавирусом до того, как их станет быть возможно перевести в больницы, где они должны лечиться по своей страховке.

Счета за лечение должны выставляться не самим пациентам, а Национальному управлению по безопасности в сфере здравоохранения (NHSO), которое затем уведомит государственные страховые фонды о необходимости покрыть понесенные больницами расходы. Платить самому пациенту придется только в том случае, если он изъявит желание лечиться не в той больнице, к которой приписан по страховке.

В настоящий момент граждане Таиланда (и официально работающие здесь иностранцы) имеют страховку в одном из трех фондов соцзащиты. Наемные сотрудники частного и государственного секторов, совершающие регулярные взносы в Фонд социального защиты, покрываются этим фондом. Государственные служащие имеют собственную программу соцзащиты, на остальных распространяется универсальная программа медицинского страхования NHSO.

В прошлый понедельник правительство Таиланда уже предупреждало частные больницы, что государство готово оплатить счета за лечение пациентов с COVID-19. Власти страны призывали руководителей таких медицинских учреждений не выставлять счета ни самим больным, ни их родственникам. До этого власти получили серию жалоб на то, что частные больницы выставили им счета за лечение, в ряде случаев превышавшие 100 тыс. бат.

Отметим, что в последнем заявлении Минздрава ничего не говорится о лицах, не имеющих тайской государственной страховки. Им, видимо, придется все же решать вопросы с оплатой лечения самостоятельно.