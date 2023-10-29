Минздрав снял возражения против легальной работы баров до 4:00 утра

Министерство здравоохранения Таиланда покинуло ряды противников плана по продлению разрешенных часов работы баров и ночных клубов. Нацелившись на туризм как на драйвер вывода экономики из кризиса, правительство Сеттхи Тхависина всерьез настроено дать возможность развлекательным заведениям в туристических зонах легально работать до 4:00, не платя ежемесячных коррупционных отчислений властям. Против идеи традиционно возражал Минздрав, но 28 октября министр Чоннан Срикэу заявил, что его ведомство не против, если власти и бизнес подойдут к реализации идеи ответственно.

Новости Пхукета

30 Октября 2023, 09:00 AM

Турбизнес Патонга заверяет, что готов принять все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия от работы ночных клубов до 4:00 вместо 2:00. Фото: РЕВА

Министр здравоохранения Чоннан Срикэу заявил о смене позиции своего ведомство в субботу, 28 октября, пишет Bangkok Post. Доктор Срикэу прямо сказал, что Минздрав не возражает, но все решения по продлению часов работы баров и клубов обязательно должны приниматься с учетом трех ключевых «критериев»:

Четкое определение границ зон продленной работы заведений;

Определение целевых группы клиентов и соответствующий контроль;

Проактивные меры по предотвращению негативных последствий.

Аналогичную позицию ранее высказал президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит. Он добавил, что бизнес готов к встречным шагам направленным на минимизацию негативных последствий, включая финансовые вложения в безопасность. В частности, бары и клубы Бангла-Роуд, по словам господина Тантипириякита, готовы софинансировать закупку камер уличного видеонаблюдения.

В 2017 году глава Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) прямо говорил, что бары и клубы предпочли бы платить налоги с легальной работы, а не взятки за право оставаться открытыми до утра нелегально.

По состоянию на тот момент глава РЕВА Виравит Крыасомбат оценивал выручку ночного бизнеса на уровне 25 млн бат в сутки. Также он подчеркивал, что закрытие ночных клубов в разгар веселья само по себе создает проблемы, поскольку многие посетители отнюдь не идут спать, а продолжают отдых с алкоголем на улицах и на пляжах, тогда как в клубах хотя бы есть охрана.

Текущие правила таковы, что заведения в выделенных зонах могут работать до 2:00, а вне их – до 00:00. Выделенная зона на Пхукете одна – Bangla Rd. (про статус Taina Rd. информации нет). Все бары и клубы в Раваи, Пхукет-Тауне или Банг-Тао обязаны закрываться в полночь. После разработки новых критериев выделения развлекательных зон с работой клубов до 4:00 утра станет понятно, смогут ли легальные точки ночной жизни появиться вне Патонга. Также озвучивалось предложение поднять временной лимит до 2:00 для всех.

Противниками идеи продления легальных часов работы баров и клубов остаются, прежде всего, организации, борющиеся с употреблением алкоголя, такие как StopDrink Network. Глава этого объединения Виссану Сритхавонг снова повторил 28 октября, что «решение, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы».

Он добавил, что в общенациональных соцопросах идея продления легальных часов работы ночных заведений в туристических зонах не находит поддержки у большинства простых тайцев. Также он упомянул большие расходы бюджета на оказание медпомощи пациентам во всех случаях, связанных с употреблением алкоголя.

«Число людей, которые, как ожидается, выиграют от новых правил, относительно невелико. Но сама политика негативно затронет более 70% людей, которые вообще не пьют», – заявил глава StopDrink Network.