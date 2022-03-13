Минздрав рекомендует отказаться от омовения рук старшим в Сонгкран

Министерство общественного здоровья Таиланда рекомендует жителям страны отметить Сонгкран в этом году без традиционного ритуала омовения рук старшим, известного как «род нам дам хуа». В ведомстве полагают, что это должно уменьшить риск заражения престарелых коронавирусом.

Новости Пхукета

14 Марта 2022, 04:00 PM

Фото: Bangkok Post

О том, что от ритуала стоит воздержаться, заявил глава Департамента медицинских услуг Сомсак Аккасилп. Он посоветовал не подходить к родителям и другим родственникам старшего возраста ближе, чем на метр. А вместо омовения рук выполнить вежливый поклон, пишет Bangkok Post.

В этом году у тайцев будет пять нерабочих дней в Сонгкран – три стандартных праздничных дня (13-15 апреля) плюс суббота и воскресенье (16-17 апреля). Ожидается, что, как положено по традиции, многие жители страны отправятся в родные провинции навестить родителей и близких. В Минздраве опасаются, что такие поездки могут способствовать распространению коронавируса и заражению лиц старшего возраста.

Власти на планируют вводить запрет на поездки, но призывают граждан старшего возраста вакцинироваться (а молодых – помочь им в этом). Минздрав планирует активизировать прививочную активность среди престарелых в последнюю неделю марта.

Согласно статистике, самая высокая смертность от коронавируса фиксируется именно среди лиц старшего возраста.