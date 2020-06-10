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Минздрав проверил аэропорт Пхукета на готовность к открытию

Во вторник, 9 июня, на Пхукет нанес визит глава входящей в состав Минздрава службы международного каратина Сувит Тхаммапало. Целью визита была инспекция пхукетского аэропорта.

Новости Пхукета

10 Июня 2020, 10:26 AM
Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Представитель Минздрава проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

В ходе инспекции доктор Тхаммапало осмотрел залы прилета и вылета, зону иммиграционного контроля, стойки регистрации и получения багажа, посадочные гейты. Впрочем, официальные лица не сообщили, к каким выводам пришел представитель Минздрава по итогам проверки.

Открытие международного аэропорта Пхукета для внутренних рейсов ожидается не раньше 16 июня. Во всяком случае именно до этого дня остается в силе приказ Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ) о приостановке работы аэропорта. В настоящий момент комплекс обслуживает лишь специальные рейсы, такие как вчерашний вывозной рейс с Пхукета во Владивосток, организованный российскими властями.



 

 

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