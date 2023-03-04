Минздрав просит быть умеренней с продуктами из рейтинга самой вкусной еды

Будучи патриотами не только в мыслях, но и на практике, тайцы любят свою страну во множестве материальных проявлений ее культуры. Один из них – это еда. На этом фоне не удивительно, что он всегда бурно реагируют на любые новости, касающиеся внимания к тайской кухне за рубежом – будь то Мили с рисом и манго на фестивале Coachella или рейтинги TasteAtlas, которые тайцы недавно для себя открыли. К радости жителей Королевства, тайские блюда в этих подборках «туристических симпатий» встречаются регулярно. И чаще всего в позитивном ключе (гэнг сом в списке самых невкусных блюд был возмутившим полстраны исключением из правил).

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 04:17 PM

Пончики потонг-го и чай ча-йен. Легкий перекус, обеспечивающий от трети до половины суточной нормы калорий. Фото: Bangkok Post

Выступление Мили, как все помнят, привело к буму продаж десерта кхао ньеу мамуанг. Лиза Монобан одними слухами о своем приезде в Бурирам спровоцировала очереди у лотков с лук-чином, который однажды упомянула как любимую еду из детства. Ну а последние два рейтинга TasteAtlas оживили интерес к еще двум представителям тайской уличной еды – пончикам потонг-го и холодному чаю ча-йен. Причем оживили так, что руководство Минздрава было вынуждено обратиться к согражданам с призывом к умеренности.

Локальное помешательство на чем-нибудь – вещь в Таиланде частая, но непродолжительная. Впрочем, потонг-го и чай-йен – это те быстрые перекусы, которые тайцы по умолчанию потребляют в большом количестве, а на волне хайпа начали покупать еще активнее. Тем более, что дефицит уличной еды в Таиланде наблюдается чуть менее, чем нигде.

В итоге главе Департамента здоровья доктору Суванначаю Ваттанайингчарончаю пришлось выступить с напоминанием, что не все полезно, что в рейтинг TasteAtlas пролезло. В случае с потонг-го – как с любыми пончиками – вопросов два: что внутри и что снаружи.

Внутри у потонг-го – примерно 441 килокалория на 100-граммовую порцию продукта. То есть если человек не занимается тяжелым физическим трудом и не сжигает уйму калорий, то один такой быстрый уличный перекус – это пятая часть дневной нормы калорий.

Вдобавок к быстрым углеводам, жарящийся во фритюре пончик богат насыщенными жирами и натрием, что не обещает ничего хорошего людям «со слишком активной щитовидной железой и гипертонией», указывает доктор Ваттанайингчарончай, слова которого приводит Bangkok Post.

Бонусом идут канцерогены от жарки потонг-го в кипящем пальмовом масле второй и третьей свежести, что не редкость для уличных лотков, которые отнюдь не меняют упомянутое масло после одной, двух или трех раундов готовки.

Доктор Ваттанайингчарончай отмечает, что на качество масла указывает цвет самого пончика. Если потонг-го светло-коричневый, то все в норме. Если темный, то масло использовалось слишком много раз. И в любом случае, по словам медика, количество съедаемых потонг-го не должно быть больше четырех пончиков в день, хотя Таиланд пока не провел унификацию типоразмеров пончиков.

Также доктор Ваттанайингчарончай упомянул и распространенную практику макания потонг-го в сгущенку – чтобы послаще, разумеется. Очевидно, что медик рекомендует так не делать, и если уж есть потонг-го с топингами, то с фруктами или злаками вроде семян базилика.

Еще в одном рейтинге TasteAtlas отметился «ча йен», подающийся и продающийся всегда и везде. Главная претензия к тайскому холодному чаю тоже заключается в его калорийности. Доктор Ваттанайингчарончай называет цифру в 430 килокалорий на 200-миллилитровый стакан волшебного отвара кирпичного цвета. Это, на секунду, эквивалентно 13 ложкам сахара. А дневная норма – согласно рекомендация Минздрава – составляет всего шесть.

«Ежедневное употребление такого чая несет риски диабета, сердечных приступов, заболеваний коронарной артерии, гипертонии, высокого уровня холестерина, развития ожирения», – перечисляет глава Департамента здоровья.

Доктор Ваттанайингчарончай называет адекватным количество сахара на уровне двух чайных ложек, то есть ровно столько, сколько принято добавлять в среде тех, кто в принципе пьет чай сладким.

Вместо резюме просто проделаем элементарную математическую операцию: быстрый перекус из пакетика потонг-го и холодного чая в перерыве между обедом и ужином – это 800-900 килокалорий, то есть треть или половина всего объема энергии, который нужен обычному человеку в сутки. А не сожженная энергия, как мы знаем, откладывается организмом про запас. И как минимум приводит к тратам на обновление гардероба, когда размер XL становится слишком мал.