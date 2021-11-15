Минздрав проинспектировал Бангла-Роуд

Доктор Кэуджарат, который ранее возглавлял пхукетский офис Минздрава (РРНО), прибыл на остров 11 ноября, однако публично об этом было сообщено лишь несколько дней спустя.
Визит пришелся на конец второй недели с момента запуска программы Test & Go, по которой вакцинированные туристы из 63 стран и территорий могут посещать Таиланд без карантина (в отеле нужно провести лишь одну ночь в ожидании ПЦР-теста). На фоне запуска программы Test & Go Патонг и Бангла-Роуд ощутили заметное невооруженным глазом оживление.
В ходе инспекции к доктору Кэуджарату присоединился заместитель главы РРНО Анон Кэубамрунг, а также представители Совета по контролю за алкогольными напитками и пхукетского офиса Департамента эпидемиологического контроля, говорится в сообщении РРНО.
Кроме Бангла-Роуд, ревизоры посетили также рестораны, магазины и другие заведения в Пхукет-Тауне. Целью кампании были стимулирование соблюдения мер по защите от коронавируса, а также контроль за исполнением законов в сфере продажи спиртных напитков.
В отчете РРНО указывается, что по итогам проверки не было выявлено случаев заболевания коронавирусом и каких-либо нарушений законодательных акций и приказов местных властей.
При этом один из источников The Phuket News уже после инспекции сообщил редакции о кластере заражений в одном из заведений Бангла-Роуд. Сотрудников этой точки отправили на самоизоляцию.
Согласно отчету Туристического управления Таиланда (ТАТ), за первые две недели действия программы Test & Go (1-14 ноября) остров принял 10,1 тыс. туристов по этой схеме и еще 5,8 тыс. по программе Phuket Sandbox (последняя доступна, в частности, россиянам). Еще 56 человек прилетели на остров по программе lternative Quarantine
Всего же с 1 ноября страна приняла 76,6 тыс. туристов по схеме Test & Go.