Минздрав проинспектировал Бангла-Роуд

Заместитель генерального директора Департамента здравоохранения доктор Каджонсак Кэуджарат посетил Пхукет и провел инспекцию на Бангла-Роул, чтобы лично убедиться, как на знаменитой своей ночной жизнью улице соблюдаются меры по защите от COVID-19.

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Доктор Кэуджарат, который ранее возглавлял пхукетский офис Минздрава (РРНО), прибыл на остров 11 ноября, однако публично об этом было сообщено лишь несколько дней спустя.

Визит пришелся на конец второй недели с момента запуска программы Test & Go, по которой вакцинированные туристы из 63 стран и территорий могут посещать Таиланд без карантина (в отеле нужно провести лишь одну ночь в ожидании ПЦР-теста). На фоне запуска программы Test & Go Патонг и Бангла-Роуд ощутили заметное невооруженным глазом оживление.

В ходе инспекции к доктору Кэуджарату присоединился заместитель главы РРНО Анон Кэубамрунг, а также представители Совета по контролю за алкогольными напитками и пхукетского офиса Департамента эпидемиологического контроля, говорится в сообщении РРНО.

Кроме Бангла-Роуд, ревизоры посетили также рестораны, магазины и другие заведения в Пхукет-Тауне. Целью кампании были стимулирование соблюдения мер по защите от коронавируса, а также контроль за исполнением законов в сфере продажи спиртных напитков.

В отчете РРНО указывается, что по итогам проверки не было выявлено случаев заболевания коронавирусом и каких-либо нарушений законодательных акций и приказов местных властей.

При этом один из источников The Phuket News уже после инспекции сообщил редакции о кластере заражений в одном из заведений Бангла-Роуд. Сотрудников этой точки отправили на самоизоляцию.

Согласно отчету Туристического управления Таиланда (ТАТ), за первые две недели действия программы Test & Go (1-14 ноября) остров принял 10,1 тыс. туристов по этой схеме и еще 5,8 тыс. по программе Phuket Sandbox (последняя доступна, в частности, россиянам). Еще 56 человек прилетели на остров по программе lternative Quarantine

Всего же с 1 ноября страна приняла 76,6 тыс. туристов по схеме Test & Go.