Минздрав призывает употреблять коноплю только по делу

Таиланд исключил марихуану из списка наркотических средств пятой категории и разрешил свободное выращивание и употребление этого растения, но для медицинских, а не рекреационных целей. Такое заявление сделал в эфире Radio Thailand Phuket глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун. Старший медицинский чиновник острова впервые прокомментировал легализацию конопли через неделю после того, как соответствующее распоряжение Минздрава вступило в силу.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 04:33 PM

Глава офиса Минздрава на Пхукете подчеркивает, что каннабис легализован не для рекреационных целей, но многая продукция с коноплей отнюдь не похожа на пилюли. Фото: Bangkok Post

Выступая на радио, доктор Кукиаттикун подчеркнул, что люди не должны трактовать решение властей как разрешение на то, чтобы курить коноплю для получения эффектов наркотического опьянения.

«Марихуана была декриминализирована с 9 июня, но это только для медицинского использования. Это не для рекреационного применения», – заявил глава РРНО.

Доктор Кукиаттикун не пояснил, как этот тезис соотносится с тем, что на своих публичных мероприятиях сам Минздрав рекламировал отнюдь не только лекарства, но также прохладительные напитки и кексы с марихуаной, а на последнюю ярмарку Phuket Food Fair вице-мэр Пхукет-Тауна Прасит Синсаовапак заманивал гостей сом тамом с коноплей.

Впрочем, глава РРНО подчеркнул, что власти сейчас разрабатывают отдельный Закон о каннабисе, в котором «будут определения использования марихуаны». Также в этом законе предполагается прописать, с какого возраста можно покупать и употреблять марихуану. Пока что однозначно имеются только запрет на курение конопли в общественных местах (как запрет на любое курение) и вождение транспорта в состоянии интоксикации (в тексте закона запрет не ограничен одним алкоголем).

Также доктор Кукиаттикун добавил, что, хотя медики и рекомендуют марихуану при ряде болезней, у растения есть побочные эффекты. Каннабис противопоказан лицам с заболеванием сердечно-сосудистой и респираторной систем, беременным женщинам и кормящим матерям.

«Каннабис полезен, если не употреблять слишком много. Он помогает при бессоннице, отсутствии аппетита и болях. У него есть медицинские эффекты, которые могут помочь. Но если вы употребите слишком много, то будут побочные эффекты. Марихуана может серьезно сказаться на организме, особенно если вы никогда не употребляли ее ранее», – заявил доктор Кукиаттикун.

«Отрицательные эффекты включают замутненном сознания, тремор, сухость во рту, сонливость, тошноту и рвоту. Также распространенным побочным эффектом является падение давления», – добавил он.

Кроме того, глава РРНО заявил, что существует и аллергия на коноплю, в связи с чем посоветовал людям интересоваться в ресторанах, не входит ли этот продукт в состав заказываемых блюд.

Неосознанное употребление конопли вызывает опасения у специалистов еще и в связи с тем, что человек может сесть за руль транспортного средства банально не зная, что принял психоактивное вещество, которое вот-вот начнет оказывать эффект. Впрочем, это лишь часть общей проблемы вождения в состоянии опьянения.

«Я обеспокоен влиянием употребления каннабиса водителями, поскольку он определенно сказывается на состоянии находящегося за рулем человека. Мы боролись с вождением в пьяном виде более 30 лет, но аварии по причине алкоголя по-прежнему происходят. Сейчас у нас появилась в свободном обращении еще и ганджа, а никаких законов для контроля нет», – говорил генеральный секретарь организации Don’t Drive Drunk Foundation Тэджинг Сирипанит.

Директор Центра изучения зависимостей при Университете Чулалонгкорна Расмон Калаясири, в свою очередь говорила, что она в принципе пока не увидела мер, направленных на предотвращения злоупотреблений каннабисом.

«Больше всего меня беспокоит употребление каннабиса подростками, поскольку он токсичен и может повреждать мозговые клетки. Пока нет однозначных свидетельств, указывающих на то, что каннабис действительно является «стартовым наркотиком» [приводящим к началу употребления других веществ], но родители все равно должны уделять внимание своим детям и объяснять, чтобы они не прикасались к этому растению», – говорила она.