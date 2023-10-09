Минздрав предупреждает о лептоспирозе во время наводнений

Входящий в состав Министерства здравоохранения Департамент по контролю за заболеваниями (DDC) выпустил предупреждение в связи с повышенным риском лептоспироза во время сильных дождей. Бактериальная инфекция может быть потенциально смертельной, и на юге Таиланда уже зафиксировано семь летальных случаев. Инфицирование лептоспирами (Leptospira) чаще всего происходит через стоячую воду, например, при локальном наводнении или работе в сыром поле либо саду. Бактерии могут проникать в организм и через порезы на коже, и через слизистые оболочки, поэтому главное средство профилактики – ношение сапог и перчаток плюс соблюдение гигиены.

Новости Пхукета

9 Октября 2023, 09:40 AM

Предупреждение DDC о лептоспирозе после семи смертей на юге Таиланда. Фото: DDC Office 11

Предупреждение о лептоспирозе выпустил на прошлой неделе офис DDC по 11 региону, охватывающему юг Таиланда, включая в провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби и другие. Через стоячую воду можно заразиться самым разными инфекциями, но в случае с лептоспирозом у медиков уже зафиксировано семь доказанных смертей и 583 госпитализации за период с 1 января по 23 сентября.

Как отметил глава регионального офиса DDC доктор Крайсорн Тотхаптхиенг, лидерами по числу случаев являются провинции Ранонг, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пханг-Нга, Сураттхани, Чумпхон, Пхукет и Краби.

Доктор Тотхаптхиенг не привел статистических данным по конкретным провинциям, так что неизвестно, о каком числе случаев идет речь. Озвученные представителем Минздрава подробности о пациентах ограничиваются гендерным распределением среди заболевших (465 мужчин и 118 женщин) и основными возрастными группами (35-44 года на первом месте и 25-34 года на втором).

Доктор Тотхаптхиенг не уточнил род профессиональной деятельности пациентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, WHO) называет лептоспироз профессиональным риском для выращивающих рис и сахарный тростник фермеров, животноводов, ветеринаров, военнослужащих и рабочих, занимающихся обслуживанием канализации и водостоков.

Лептоспироз – зоонозное заболевание, то есть передающееся человеку от животных, случаи передачи от человека к человеку крайне редки. Основными разносчиками являются крысы, хотя переносить бактерии могут кошки, собаки и другие млекопитающие.

Чаще всего заражение происходит по следующей схеме: бактерия вместе с мочой животного попадает в воду, а из нее – в организм человека через повреждения кожи или слизистые (рот, нос, глаза).

Именно поэтому садовая и огородная работа в тропиках требует резиновых перчаток и сапог.

ВОЗ отмечает, что вспышки лептоспироза носят сезонный характер, «усиливаясь при увеличении количества осадков или повышении температуры, и обычно вызваны воздействием загрязненной воды, например паводковых вод». Однако предупреждение DDC было опубликовано только в октябре, когда сезон дождей продолжался уже несколько месяцев.

«В течение примерно одной-двух недель после заражения пациент начинает ощущать повышенную температуру, боль в голове и мышцах. Затем возможно покраснение глаз, желтуха, пожелтение белков глаз, сокращение мочевыделения, кашель с кровью и, в худшем случае, смерть», – перечислил симптомы доктор Тотхаптхиенг.

Против лептоспироза имеются эффективные лекарства, но доктор Тотхаптхиенг настоятельно рекомендует при появлении симптомов обращаться к врачу, а не пытаться заниматься самолечением, что может грозить осложнениями или даже летальным исходом.

Рекомендации по профилактике следующие:

1. Избегайте продолжительного нахождения в стоячей воде. Если это неизбежно, используйте резиновые сапоги или другую защиту ног. Регулярно мойте руки и ноги с мылом, после окончания работы в воде или с влажной землей принимайте душ.

2. Ешьте только свежую пищу. Не оставляйте еду на воздухе, используйте герметичные контейнеры для хранения.

3. Поддерживайте чистоту дома и на работе, избавляйтесь от крыс, являющихся основными разносчиками болезни.

4. При появления температуры и других симптомов болезни обратитесь к врачу.

Добавим, что в 2004 году основательница фонда Soi God Джилл Дейли лишилась обеих ног из-за сильного бактериального заражения крови. Неизвестно, какая именно бактерия привела к этому, но госпожа Дейли заразилась, когда спасала собаку на затопленном поле.