Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Минздрав предложил поработать из дома после Сонгкрана

Минздрав Таиланда призвал частный бизнес и государственные структуры предложить работникам провести неделю на удаленной работе после Сонгкрана в качестве страховки от нового всплеска коронавирусной инфекции на фоне праздничных поездок жителей Королевства.

Новости Пхукета

18 Апреля 2022, 04:25 PM
Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

«После окончания Сонгкрана число заражений может вырасти на 20-30%», – предостерег Чакрарат Питтававонганон, возглавляющий профильный отдел Департамента эпидемиологии.

В качестве дополнительной меры он предложил работодателям регулярно тестировать работников на наличие антител к коронавирусу. При этом озвученный специалистом масштаб возможного роста заболеваемости (20-30%) заметно ниже, чем цифры, которых медики опасались до Сонгкрана. Тогда речь шла о росте заболеваемости в разы.

Также, как пишет Bangkok Post, господин Питтававонганон подчеркнул важность продолжения «бустерной» вакцинации среди группы риска – лиц старше 60 лет и людей с семью заболеваниями, при которых заражение коронавирусом особо опасно (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).

По словам специалиста, среди группы риска «бустерные» уколы получили лишь 37%, тогда как таргет властей – 60%.

Эпидемиологическая ситуация после Сонгкрана должна стать центральным пунктом повестки дня на ближайшем (22 апреля) заседации Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). От принятых решений будет напрямую зависеть дальнейшее открытие страны для туризма, включая финальную целью – признание коронавируса эндемичным и снятие всех или почти всех ограничений на прибытия в Королевство из-за рубежа воздушным, наземным и морским транспортом.

По итогам 17 апреля в Таиланде было зафиксировано 17,8 тыс. новых заражений коронавирусом, 24,5 тыс. человек были выписаны из больниц, 214,6 тыс. значатся проходящими лечение. На Пхукете за 17 апреля было зарегистрировано 129 новых случая, из больниц были выписаны 168 пациентов. Под медицинским наблюдением (не обязательно в больницах) находятся 1,5 тыс. человек.

 

 

Have a news tip-off? Click here

DDPM: Алкоголь и превышение скорости – главные причины ДТП в Таиланде
В провинции Сонгкхла задержали направлявшихся в Малайзию нелегальных мигрантов
В ходе рейда в ресторане 48 человек сдали положительный тест на наркотики
В городе Хат-Яй ликвидирован нелегальный бизнес по кредитованию под залог автомобилей
Таиланд ожидает полмиллиона туристов из Индии в 2022 году
В исанской больнице застрелили пациента
Таиланд выплатил 3,6 тыс. компенсаций за смерти после вакцинации
OneTwoTrip: Интерес к билетам в Таиланд из России вырос на 20% после заявления Мишустина
Школьница вместе с бойфрендом убила мать, «мешавшую их любви»
В Канчанабури задержаны 50 нелегальных мигрантов
Дальнейшее смягчение правил въезда определит Сонгкран
CCSA рассмотрит замену ПЦР по прибытию на АТК
Тайцы не верят, что власти наведут порядок в лотерее
Подвид коронавируса ХЕ, считающийся самым заразным, обнаружили в Таиланде
В Таиланде растут цены на бытовой газ

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
EPL predictions
Thai Residential

 