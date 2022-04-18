Минздрав предложил поработать из дома после Сонгкрана

Минздрав Таиланда призвал частный бизнес и государственные структуры предложить работникам провести неделю на удаленной работе после Сонгкрана в качестве страховки от нового всплеска коронавирусной инфекции на фоне праздничных поездок жителей Королевства.

Новости Пхукета

18 Апреля 2022, 04:25 PM

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

«После окончания Сонгкрана число заражений может вырасти на 20-30%», – предостерег Чакрарат Питтававонганон, возглавляющий профильный отдел Департамента эпидемиологии.

В качестве дополнительной меры он предложил работодателям регулярно тестировать работников на наличие антител к коронавирусу. При этом озвученный специалистом масштаб возможного роста заболеваемости (20-30%) заметно ниже, чем цифры, которых медики опасались до Сонгкрана. Тогда речь шла о росте заболеваемости в разы.

Также, как пишет Bangkok Post, господин Питтававонганон подчеркнул важность продолжения «бустерной» вакцинации среди группы риска – лиц старше 60 лет и людей с семью заболеваниями, при которых заражение коронавирусом особо опасно (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение).

По словам специалиста, среди группы риска «бустерные» уколы получили лишь 37%, тогда как таргет властей – 60%.

Эпидемиологическая ситуация после Сонгкрана должна стать центральным пунктом повестки дня на ближайшем (22 апреля) заседации Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). От принятых решений будет напрямую зависеть дальнейшее открытие страны для туризма, включая финальную целью – признание коронавируса эндемичным и снятие всех или почти всех ограничений на прибытия в Королевство из-за рубежа воздушным, наземным и морским транспортом.

По итогам 17 апреля в Таиланде было зафиксировано 17,8 тыс. новых заражений коронавирусом, 24,5 тыс. человек были выписаны из больниц, 214,6 тыс. значатся проходящими лечение. На Пхукете за 17 апреля было зарегистрировано 129 новых случая, из больниц были выписаны 168 пациентов. Под медицинским наблюдением (не обязательно в больницах) находятся 1,5 тыс. человек.