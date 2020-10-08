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Минздрав предлагает сократить карантин до 10 дней

Министерство здравоохранения Таиланда выступило с идеей сократить продолжительность карантина для прибывающих в страну лиц с 14 до 10 дней. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано в Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Новости Пхукета

8 Октября 2020, 09:42 AM
Минздрав не ожидает серьезной второй волны коронавирус в Таиланде. Фото: Pornprom Satrabhaya

Минздрав не ожидает серьезной второй волны коронавирус в Таиланде. Фото: Pornprom Satrabhaya

Как заявил 7 октября постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит, если в стране начнется вторая волна заражений, то она будет слабее первой, благодаря внедренным мерам по борьбе с распространением вируса. В частности, речь идет об обязательном ношении масок в общественных местах, пишет Bangkok Post.

По мнению господина Вонграджита, вторую волну, в случае ее начала, удастся сдержать за месяц. В Минздраве рассматривают три различные сценария развития событий:

1) Единичные (один-два) заражения. Дальнейшее распространение вируса будет пресечено сразу же.

2) Заражение небольшой группы численностью 10-20 человек. В течение трех четырех недель возможность дальнейшего распространения вируса будет устранена.

3) Самый негативный сценарий – заражение 100-200 человек, как было в марте на боксерском стадионе «Лумпини». Данный сценарий считается маловероятным, если жители страны продолжат выполнять требования Минздрава: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки.

По словам господина Вонграджита, ношение масок остается ключевой рекомендацией Минздрава и эффективным способом предотвращения распространения вируса.

Господин Вонграджит также отметил, что в преддверии прибытия первых туристов в провинциях Пхукет, Сураттхани (Самуи, Пханган), Бурирам и Чонбури (Паттайя) были одобрены 12 центров альтернативного карантина для иностранцев. Еще 84 отеля ожидают подтверждения соответствующего статуса.

Что касается коечного фонда в больницах, то сейчас он насчитывает около 2 тыс. единиц (именно для коронавирусных пациентов). Соответствующую цифру озвучил глава Департамента медицинских услуг Сомсак Акксилп. По его словам, больницы Бангкока готовы ежедневно лечить 230-400 пациентов, больницы все прочих провинций – 1-1,7 тыс.

Господин Акксилп заверил, что лекарства и медицинское оборудование также имеются в достаточных объемах.

 

 

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