Минздрав предлагает сократить карантин до 10 дней

Министерство здравоохранения Таиланда выступило с идеей сократить продолжительность карантина для прибывающих в страну лиц с 14 до 10 дней. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано в Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Новости Пхукета

8 Октября 2020, 09:42 AM

Минздрав не ожидает серьезной второй волны коронавирус в Таиланде. Фото: Pornprom Satrabhaya