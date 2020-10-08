Минздрав предлагает сократить карантин до 10 дней

Как заявил 7 октября постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит, если в стране начнется вторая волна заражений, то она будет слабее первой, благодаря внедренным мерам по борьбе с распространением вируса. В частности, речь идет об обязательном ношении масок в общественных местах, пишет Bangkok Post.
По мнению господина Вонграджита, вторую волну, в случае ее начала, удастся сдержать за месяц. В Минздраве рассматривают три различные сценария развития событий:
1) Единичные (один-два) заражения. Дальнейшее распространение вируса будет пресечено сразу же.
2) Заражение небольшой группы численностью 10-20 человек. В течение трех четырех недель возможность дальнейшего распространения вируса будет устранена.
3) Самый негативный сценарий – заражение 100-200 человек, как было в марте на боксерском стадионе «Лумпини». Данный сценарий считается маловероятным, если жители страны продолжат выполнять требования Минздрава: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки.
По словам господина Вонграджита, ношение масок остается ключевой рекомендацией Минздрава и эффективным способом предотвращения распространения вируса.
Господин Вонграджит также отметил, что в преддверии прибытия первых туристов в провинциях Пхукет, Сураттхани (Самуи, Пханган), Бурирам и Чонбури (Паттайя) были одобрены 12 центров альтернативного карантина для иностранцев. Еще 84 отеля ожидают подтверждения соответствующего статуса.
Что касается коечного фонда в больницах, то сейчас он насчитывает около 2 тыс. единиц (именно для коронавирусных пациентов). Соответствующую цифру озвучил глава Департамента медицинских услуг Сомсак Акксилп. По его словам, больницы Бангкока готовы ежедневно лечить 230-400 пациентов, больницы все прочих провинций – 1-1,7 тыс.
Господин Акксилп заверил, что лекарства и медицинское оборудование также имеются в достаточных объемах.