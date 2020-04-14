Минздрав Пхукета рекомендует заниматься спортом дома

«Хорошо, что люди поддерживают свое здоровье, особенно в такое время. На пробежки из дома выходить можно, но необходимо поддерживать дистанцию в два метра от других людей и следовать прочим требованиям, действующим на Пхукете», – заявил доктор Сермкэу.
«Также, пожалуйста, всегда надевайте маску при выходе из дома», – добавил он.
Кроме того, глава РРНО предупредил о том, что входе пробежек и велопрогулок запрещено пересекать границы районов, а также посещать закрытые общественные места, такие как пляжи, парки, пространства у водохранилищ.
«На самом деле лучше всего заниматься спортом дома», – резюмировал господин Сермкэу.