Минздрав Пхукета рекомендует заниматься спортом дома

Текущая ситуация на Пхукете не подразумевает запрета на пробежки или велопрогулки на открытом воздухе, но заниматься спортом все же лучше дома. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

Новости Пхукета

14 Апреля 2020, 11:06 AM

Минздрав рекомендует заниматься спортом дома, а при пробежках и велопрогулках на улице соблюдать меры социального дистанцирования. Фото: Минздрав Таиланда