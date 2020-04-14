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Минздрав Пхукета рекомендует заниматься спортом дома

Текущая ситуация на Пхукете не подразумевает запрета на пробежки или велопрогулки на открытом воздухе, но заниматься спортом все же лучше дома. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

Новости Пхукета

14 Апреля 2020, 11:06 AM
Минздрав рекомендует заниматься спортом дома, а при пробежках и велопрогулках на улице соблюдать меры социального дистанцирования. Фото: Минздрав Таиланда

Минздрав рекомендует заниматься спортом дома, а при пробежках и велопрогулках на улице соблюдать меры социального дистанцирования. Фото: Минздрав Таиланда

«Хорошо, что люди поддерживают свое здоровье, особенно в такое время. На пробежки из дома выходить можно, но необходимо поддерживать дистанцию в два метра от других людей и следовать прочим требованиям, действующим на Пхукете», – заявил доктор Сермкэу.

«Также, пожалуйста, всегда надевайте маску при выходе из дома», – добавил он.

Кроме того, глава РРНО предупредил о том, что входе пробежек и велопрогулок запрещено пересекать границы районов, а также посещать закрытые общественные места, такие как пляжи, парки, пространства у водохранилищ.

«На самом деле лучше всего заниматься спортом дома», – резюмировал господин Сермкэу.



 

 

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