Минздрав Пхукета рассказал о шестой жертве коронавируса на острове

Шестым человеком, погибшим от COVID-19 с начала третьей волны заражений на Пхукете, стала 73-летняя женщина, заболевшая почти два месяца назад и скончавшаяся 20 июня. Соответствующее заявление сделал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун.

Господин Кукиаттикун не рассказал, где жила пациентка до госпитализации и с кем контактировала. При этом в некоторых из предыдущих случаев глава РРНО подробно освещал подобные вопросы. В частности, именно отслеживание контактов одной из погибших пациенток привело к закрытию продуктового рынка у ТЦ Robinson. Вирус был обнаружен у пяти работавших на рынке бирманцев.

Доктор Кукиаттикун отметил, что по состоянию на конец дня 22 июня на Пхукете было выявлено 712 случаев заболевания (с начала 3 волны в апреле). 671 пациент благополучно выздоровел, в больницах остаются 43 человека.

«Вчера мы выявили три новых случая заражения: у двух гражданок Таиланда и трудового мигранта из Мьянмы. В течение прошлой недели ежедневно выявлялось от трех до пяти новых случаев», – добавил глава РРНО.

Как сообщил господин Кукиаттикун, под наблюдением в карантине на базе отелей находятся 294 человека. При этом вчера властям пришлось увеличить фонд карантинных номеров, поскольку имевшийся подходил к концу.

«Я также слышал слухи о заражении детей в школе. Хочу заявить, что новых случаев заболевания детей нами не зафиксировано», – добавил господин Кукиаттикун.

«У нас есть только ребенок в карантине, помещенный туда после заражения дедушки», – продолжил он.

Также на лечении находятся три ребенка, приехавших из провинции Яла и, как выяснилось, зараженных коронавирусом. Контактировавшие с ними лица помещены в карантин, взятые у них анализы дали отрицательный результат.

Отметим, что с понедельника (21 июня) власти Пхукета ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, приезжающих из провинций Яла, Паттани, Сонгкхла и Наратхиват. В карантин помещаются и привитые люди, и те, кто недавно сдал отрицательный тест на COVID-19.





