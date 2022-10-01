Минздрав Пхукета призвал продолжать носить маски

Заместитель главы пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Мыанпрэ Бунлом призвала жителей острова продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты от COVID-19, несмотря на пересмотр статуса болезни, которая с 1 октября классифицируется не как «опасная», а как «требующая наблюдения». Также с октября было отменено требование об изоляции для лиц с легким или бессимптомным течением коронавирусной инфекции.

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Статистика по COVID-19 на Пхукете на 30 сентября. Изображение: Phuket Info Center

Уведомление о свободном въезде в Таиланд с 1 октября. Фото: Phuket Info Center

Призыв к продолжению ношения масок и соблюдению других мер защиты, известных под аббревиатурой DMHTT*, доктор Бунлом озвучила в выступлении на Radio Thailand Phuket в пятницу, 30 октября. Она напомнила, что, несмотря на пересмотр статуса и снижение числа заболеваний, COVID-19 по-прежнему остается заразной вирусной болезнью.

«Число заражений в последние месяцы, определенно, снизилось, но случаи заболевания все происходят. Хотя уровни смертности и тяжелых заболеваний низки, а более 92% населения Пхукета привиты базовыми дозами вакцины или базовыми плюс бустерами, но случаи заболеваний все еще происходят и требуют симптоматического лечения», – предупредила доктор Бунлом.

Согласно данным, РРНО общее население Пхукета – около 593,2 тыс. человек (а такой показатель ориентируется ведомство при вакцинации). Из них 514,9 тыс. человек (95,5% получили одну дозу вакцины; 493,1 тыс. человек (91,5%) – две дозы. Количество получивших три дозы – 337,3 тыс. (68,4%), четыре дозы – 134,9 тыс. (40%).

Доктор Бунлом подчеркнула, что жителям острова следует продолжать выполнение предписаний, направленных на предотвращение распространения COVID-19, «как они делали до этого».

«Мы также просим жителей сконцентрироваться на соблюдении мер DMHTT*, особенно в части ношения масок и регулярной обработки рук санитайзером», – повторила замглавы РРНО.

«Все желающие по-прежнему могут проходить бустерную вакцинацию [ревакцинацию] каждые четыре-шесть месяцев на добровольной основе. В случае заболевания они по-прежнему будут получать бесплатное лечение в соответствие со своими правами, чтобы мы могли вместе восстанавливать экономику, стремясь сделать ее такой же сильной, как раньше», – добавила госпожа Бунлом.

Напомним, что ранее с призывом носить маски выступил заместитель главы Минздрава всего Таиланда Эккачай Пиансриватчара. При этом он заявил, что в общественном транспорте и в кинотеатрах маски должны быть обязательны.

* Меры DMHTT включают: социальное дистанцирование, ношение масок, мытье рук, проверку температуры тела при посещении общественных мест, использование приложения ThaiChana для регистрации посещения общественных мест.