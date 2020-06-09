Минздрав Пхукета: От прибывающих на остров самоизоляции не требуется

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заявил, что от приезжающих на остров людей не требуется соблюдения 14-дневной самоизоляции.

Новости Пхукета

9 Июня 2020, 02:09 PM

Автобусное сообщение между Пхукетом и Бангкоком возобновляется сегодня. Фото: Phuket PR

В беседе с The Phuket News господин Сермкэу прямо заявил о том, что самоизоляции не требуется ни от кого из приезжающих независимо от провинции, из которой человек прибыл.

Как заявил господин Сермкэу, идея самоизоляции для приезжающих из восьми зон риска (Бангкок, Самут-Пракан и так далее) лишь выносилась на обсуждение, но утверждено соответствующее правило не было.

Глава РРНО не пояснил, почему официальные лица не прояснили ситуацию сразу после появления соответствующей публикации на странице PR-службы администрации Пхукета 29 мая.





