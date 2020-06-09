Минздрав Пхукета: От прибывающих на остров самоизоляции не требуется

В беседе с The Phuket News господин Сермкэу прямо заявил о том, что самоизоляции не требуется ни от кого из приезжающих независимо от провинции, из которой человек прибыл.
Как заявил господин Сермкэу, идея самоизоляции для приезжающих из восьми зон риска (Бангкок, Самут-Пракан и так далее) лишь выносилась на обсуждение, но утверждено соответствующее правило не было.
Глава РРНО не пояснил, почему официальные лица не прояснили ситуацию сразу после появления соответствующей публикации на странице PR-службы администрации Пхукета 29 мая.