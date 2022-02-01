Минздрав одобрил вакцину Sinovac для детей от трех лет

Как пишет Bangkok Post, вакцинация будет производиться только с согласия родителей детей.
Глава Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг пояснил, что сразу несколько исследований подтвердили эффективность и безопасность вакцины Sinovac для детей и подростков. Впрочем, свой вердикт еще не вынесло Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA). Как только сертификат FDA будет получен, власти начнут вакцинацию несовершеннолетних китайским препаратом, которым привито большинство взрослого населения страны.
В декабре прошлого года FDA одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет. Непосредственно сама вакцинация началась 31 января в Институте педиатрии имени Королевы Сирикит.
Отметим, что министр здравоохранения Анутит Чарниракун приветствовал решение по Sinovac. Чиновник заявил, что теперь у родителей будет больше вариантов, какой вакциной прививать своих детей.