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Минздрав одобрил вакцину Sinovac для детей от трех лет

Подкомитет Минздрава по вопросам иммунитета одобрил вакцинирование детей от трех лет препаратом китайской компании Sinovac. О принятом решении было объявлено 31 января, а само решение было принято 28 числа.

1 Февраля 2022, 02:31 PM
Фото: Varuth Hirunyatheb

Фото: Varuth Hirunyatheb

Как пишет Bangkok Post, вакцинация будет производиться только с согласия родителей детей.

Глава Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг пояснил, что сразу несколько исследований подтвердили эффективность и безопасность вакцины Sinovac для детей и подростков. Впрочем, свой вердикт еще не вынесло Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA). Как только сертификат FDA будет получен, власти начнут вакцинацию несовершеннолетних китайским препаратом, которым привито большинство взрослого населения страны.

В декабре прошлого года FDA одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет. Непосредственно сама вакцинация началась 31 января в Институте педиатрии имени Королевы Сирикит.

Отметим, что министр здравоохранения Анутит Чарниракун приветствовал решение по Sinovac. Чиновник заявил, что теперь у родителей будет больше вариантов, какой вакциной прививать своих детей.

 

 

 

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