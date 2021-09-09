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Минздрав: Не все наборы АТК подходят для въезда на Пхукет

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что не все наборы для экспресс-тестирования на антитела (АТК) подходят для того, чтобы получить документ для въезда на остров через КПП Тха-Чат-Чай. Как пояснила сотрудница ведомства Нантхаван Родрунгрынг, анализ должен базироваться на заборе из носовой полости. Результаты теста только слюны не принимаются.

Новости Пхукета

9 Сентября 2021, 03:49 PM
Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета начали принимать результаты анализов на COVID-19, сделанные прямо на КПП Тха-Чат-Чай при помощи наборов АТК с 8 сентября. В первый день с собственными комплектами для тестирования прибыли около 50 человек, положительных анализов ни у кого не было, но на остров пустили не всех желающих.

«Если вы приезжаете с собственным набором АТК, то пожалуйста, берите комплект, который анализирует мазок из носа, поскольку было принято решение, не выдавать документы на въезд на основании анализов только слюны», – заявила госпожа Родрунгрынг.

«Сегодня у нас было четыре человека с наборами для анализа слюны. Им было отказано во въезде на остров. И еще один момент. Пожалуйста, используйте комплекты, которые соответствуют стандартам и сертифицированы Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами», – добавила сотрудница РРНО.

Также 8 сентября было несколько случаев отказа во въезде по другим причинам – к примеру, из-за отсутствия регистрации на портале www.gophuget.com или справки об отрицательном тесте на коронавирус (при отсутствии набора АТК для тестирования на месте). Продавать наборы прямо на КПП, судя по всему, еще не начали, хотя такие планы у властей есть.

Один из вернувшихся на Пхукет местных жителей – 44-летний Мана Раттанапхан (он приехал со своим набором АТК) – приветствовал решение властей об упрощении въезда на остров.

Господин Раттанапхан рассказал, что сам является жителем острова, но работает в Краби. Упрощение условий въезда позволит ему чаще встречаться с матерью, которую он не видел около двух месяцев.

«Теперь я могу навещать мать два-три раза в месяц, поэтому мне очень нравится смягчение ограничений», – заявил он.

Также господин Раттанапхан добавил, что один из плюсов использование собственноручно купленных наборов АТК – удешевление поездки на остров. До этого тестирование надо было проходить в медицинском учреждении.


 

 

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