Минздрав не исключает 100 тыс. заражений COVID-19 к Сонгкрану

Департамент эпидемиологии (DDC) при Министерстве общественного здоровья Таиланда озвучил свой самый негативный прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране. Если граждане забудут о мерах предосторожености, то число заражений может к Сонгкрану достичь 100 тыс. в день.

Новости Пхукета

3 Марта 2022, 12:00 PM

Фото: Bangkok Post

DDC подчеркивает, что развитие ситуации (падение числа заражений или рост) будет зависеть от соблюдения базовых мер по сдерживанию вируса. В этот список входят ограничение групповых активностей и поездок, вакцинация населения, регулярное превентивное тестирование методом АТК и так далее, пишет Bangkok Post.

При этом даже оптимистичный сценарий DDC (при соблюдении мер защиты) предполагает высокое число заражений – около 20 тыс. в день по состоянию на середину марта. Если соблюдение мер защиты останется таким же, как сейчас, то ведомство ждет примерно 50 тыс. заражений в день к Сонгкрану.

DDC не озвучил никаких планов относительно празднования Сонгкрана в случае, если число заражений будет на том или ином уровне.

Пока что максимальный зафиксированный уровень новых заражений в день – 25,6 тыс. (показатель субботы, 26 марта). На Пхукете фиксируется порядка 600 случаев в сутки, хотя в разных отчетах цифры отличаются.

При этом в стране идет дискуссия о том, стоит ли вообще публиковать данные об общем числе людей с положительными тестами каждый день или стоит переключиться лишь на публикацию числа случаев заболевания средней и высокой тяжести. Специалисты говорят, что в последние месяцы большинство новых случаев составляют пациенты «зеленой» группы, которым не требуется госпитализация (если у них вообще есть какие-либо симптомы).





