Минздрав: Исключение марихуаны из списка наркотиков не означает свободы ее курения

Власти Таиланда подтвердили, что намерены бороться с рекреационным употреблением конопли и после 9 июня, когда растение будет исключено из списка наркотических продуктов пятой категории. Легальными будут только «серьезные» цели (медицина, косметика и так далее), а не курение для удовольствия.

Новости Пхукета

29 Мая 2022, 03:10 PM

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракун дегустирует конопляный отвар (чай из марихуаны) на выставке в здании Минздрава в Бангкоке. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

В пятницу, 27 мая, Миндрав Таиланда, Минтуризма, Совет по традиционной медицине и ряд других ведомств подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах легализации конопли, сообщает Bangkok Post. На церемонии подписания присутствовали как «свидетели» представители Королевской полиции Таиланда, Совета по контролю за оборотом наркотиков, Управления по надзору в сфере пищевых продуктов и лекарственных средств.

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, как указывает столичная газета, заявил, что подписанное соглашение «улучшит рыночную стоимость и подстегнет диверсификацию продукции в таких сферах, как ингредиенты для пищевой продукции, травяные средства и косместика» на фоне официального исключения марихуаны из списка наркотиков пятой категории 9 мая. Ранее из этого списка уже был исключен кратом.

Министр Чарнвиракун подчеркнул, что наркотиком перестает считаться только продукция с содержанием экстракта тетрагидроканнабинола (ТГК) не более 0,2%. Все, что содержит больше действующего вещества, ответственного за психоактивные свойства конопли, по-прежнему попадает в поле антинаркотического законодательства.

Министр не уточнил, как именно легальные коноплеводы должны замерять концентрацию ТГК в плодах своего фермерского труда, но сам труд – при наличии необходимых разрешений – нарушением закона с 9 июня не будет.

«Люди могут выращивать каннабис дома для медицинских целей после регистрации процесса культивации в провинциальных органах власти или через мобильное приложение Pluk Kan, разработанное и поддерживаемое Управление по надзору за продуктами питания и лекарственными средствами. Выращенный дома каннабис поможет сэкономить деньги некоторым пациентам, которым нужно применять растение для медицинских целей», – заявил господин Чарнвиракун.

При этом глава Минздрава предостерег, что исключение марихуаны из списка наркотиков не означает, что теперь ее можно будет свободно выращивать и употреблять – особенно в рекреационных целях, то есть просто для удовольствия.

«Для выращивания конопли на дому требуется регистрация. Ограничения на число кустов конопли нет, но посадки должны быть огорожены для безопасности и защиты от кражи или другого несанкционированного доступа иных лиц», – сказал глава Министерства общественного здоровья Таиланда.

Минздрав также обещает подготовить рекомендации «для пользователей каннабиса в целях предотвращения вреда пассивного курения для других лиц», добавил руководитель ведомства.

Сам господин Чарнвиракун в рамках мероприятия 27 мая заглянул на выставку продуктов из конопли и под щелчки фотоаппаратов продегустировал чай из марихуаны. Впрочем, Bangkok Post не уточняет, насколько министру пришелся по вкусу отвар из некогда запрещенного растения.