Минздрав: Индонезийский смог пока не сказался на качестве воздуха на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава призвал жителей и гостей острова не поддаваться панике на фоне сообщений о том, что дым от лесных пожаров в Индонезии дошел до провинции Сонгкхла. На Пхукете качество воздуха остается в пределах нормы.

Новости Пхукета

13 Сентября 2019, 12:10 PM

Фото: PCD

Ранее на этой неделе из-за смога, вызванного пожарами в Индонезии, были закрыты свыше 400 школ в Малайзии, а в тайской провинции Сонгкхла уровень загрязенения воздуха вырос до показателя в 162 пунrта и оценки «нездоровый».

На этом фоне региональный офис Управления окружающей среды в Сонгкхла рекомендовал сократить время деятельности на открытом воздухе и не игнорировать такие симптомы, как начавшиеся кашель, раздражение глаз и трудности с дыханием.

Впрочем, на Пхукете, согласно данным мониторинга окружающей среды, качество воздуха по-прежнему остается в пределах нормы. Уровень загрязнения составляет 42 пункта, что соответствует оценке «здоровый».

В беседе с The Phuket News глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу заверил, что оснований для беспокойства нет.

«Пожалуйста, не беспокойтесь насчет смога. Погода на Пхукете по-прежнему хорошая. Дым от пожаров на нас не сказался», – заявил господин Сермкэу.

По словам главы пхукетского отделения Минздрава, его сотрудники ведут мониторинг ситуацию и проинформируют официальных лиц и общественность, если положение дел изменится.

«Мы готовы принять меры, если дым доберется до нас», – заявил господин Сермкэу.

«Если нужно будет предупредить людей, мы опубликуем предупреждения на своей странице в Facebook (здесь) и на своем сайте (здесь)», – добавил он.

За состояние качества воздуха на Пхукете также можно следить здесь.