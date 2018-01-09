Минздрав и бары Патонга сошлись во мнении о рекламе алкоголя

Продавцы спиртных напитков и представители сферы здравоохранения не часто оказываются солидарны по ключевым вопросам, однако на Пхукете стороны высказали идентичные соображения по вопросу о рекламе алкоголя.

11 Января 2018 09:23:32

Фото: The Phuket News

Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и пхукетский офис Минздрава придерживаются одной и той же позиции по вопросу о рекламе алкогольной продукции. В беседе с «Новостями Пхукета» президент РЕВА Виравит Крыасомбат заявил, что его ассоциация хотела бы, чтобы Бангла-Роуд и другие выделенные развлекательные зоны были бы освобождены от жестких ограничений на рекламу спиртного, прописанных в тайском законодательстве. В ответ же члены РЕВА готовы поддержать соблюдение всех ограничений вне развлекательных зон.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, в перед новогодними праздниками пхукетский офис Минздрава обратился к пхукетскому бизнесу с напоминанием о требованиях Закона о контроле за оборотом алкогольной продукции. Ведомство направило бизнесу напоминание, в котором перечислило 10 ключевых ограничений. Одновременно схожее письмо было направлено в полицию и органы местной власти, которых Минздрав призвал обеспечить контроль за соблюдением закона.

«Я езжу по всему острову, пытаясь обеспечить соблюдение закона. И я абсолютно согласна с тем, что можно было бы выделить специальные зоны, в пределах которых можно было свободно продавать и рекламировать спиртное. Правительство должно создать такие зоны и публично объявить их исключением из правил, прописанных в законе. Я говорю о развлекательных зонах, которые уже признаны властями и где продажа спиртного в любом случае является первостепенным бизнесом», – заявила госпожа Прапа Накара, возглавляющая отделение неконтагиозных заболеваний в офисе Минздрава на Пхукете.

Одной из двух подобных зон на Пхукете является Бангла-Роуд в Патонге, и местный бизнес идею поддержал.

«Я согласен с этой идеей. Развлекательные заведения, особенно в популярных местах, таких как Бангла-Роуд, должны быть освобождены от этих ограничений, поскольку соответствующие локации уже признаны властями в качестве выделенных развлекательных зон. В качестве ответного шага мы готовы всецело поддержать соблюдение требований закона вне этих зон», – заявил президент РЕВА Виравит Крыасомбат.

Впрочем, господин Крыасомбат подчеркнул, что главная проблема развлекательной зоны в Патонге – это не закон о рекламе, а ограничения на часы работы ночных заведений, которые обязаны закрываться в 1:00 ночи. Господин Крыасомбат в очередной раз указал на то, что соответствующая норма законодательства обладает высоким коррупционным потенциалом. В начале прошлого года бары и клубы Патонга начали очередной раунд борьбы за продление часов работы, и останавливаться на этом пути, по словам господина Крыасомбата, не намерены.

«Я не прекращу настаивать на этом до тех пор, пока часы работы не будут продлены, а развлекательная зона не будет расширена до рынка ОТОР, улицы Soi Sansabai и других популярных у туристов районов», – заявил президент РЕВА в беседе с «Новостями Пхукета».

«Этот вопрос должен быть решен. Пока официальные лица в Бангкоке отмалчиваются и не дают ответа, у местных чиновников есть возможность вымогать взятки у операторов развлекательного бизнеса за право обслуживать туристов сверх указанных в законе часов», – повторил господин Крыасомбат.

Напомним, по закону все заведения в развлекательных зонах (на Пхукете это Бангла-Роуд и Тайна-Роуд) должны закрываться в 1:00 ночи, а вне этих зон – в полночь.