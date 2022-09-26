Минздрав: COVID-19 будет возвращаться небольшими сезонными волнами

Эпидемиологическая ситуация в Таиланде практически вернулась к докоронавирусной норме, а у медиков достаточно ресурсов, чтобы справиться с будущими волнами болезни, которые будут небольшими и сезонными, похожими на грипп. С соответствующим заявлением выступил 26 сентября глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Те же слова повторил глава Департамента контроля за заболеваниями (DDC) Опат Карнкавинпонг.

Новости Пхукета

26 Сентября 2022, 06:06 PM

Участники Вегетарианского фестиваля на Пхукете. Как заранее предупредили власти, все желающие принять участие в мероприятиях должны быть в масках, несмотря на снижение угрозы COVID-19. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

«Ситуация с COVID-19 в Таиланде и по всему миру практически вернулась к норме. Количество новых случаев и смертей очень невысокое. Общая ситуация оценивается как очень безопасная», – цитирует министра Чарнвиракуна газета Bangkok Post.

Согласно заявлению чиновника, у «более 92% людей» в Таиланде есть антитела к коронавирусу. Всего в стране было применено по назначению 143,12 млн доз различных вакцин. Кроме того, шел и естественный процесс формирования антител в результате перенесенной болезни.

«В сентябре количество заражений, госпитализаций и смертей пошло вниз, а у новых заболевших были лишь легкие симптомы», – отметил господин Чарнвиракун.

Министр повторил, что именно улучшение эпидемиологической ситуации стало основанием для дальнейшей отмены ограничений с 1 октября и изменения статуса COVID-19 с «опасной передающейся болезни» на «болезнь, требующую наблюдения». Отдельно министр отметил оживление туризма.

«Таиланд входит в число ведущих направлений для международного туризма с момента открытия страны для гостей. Дневное число прибывающих туристов составляет 50-60 тыс. человек, или чуть более 1 млн в месяц. В заключительном квартале года будет намного больше», – заявил министр, не уточнив принцип подсчета (с учетом 30-31 дней в месяце цифра должна начинаться от 1,5 млн).

Заместитель постоянного секретаря Минздрава доктор Сура Висетак добавил, что медики Таиланда располагают достаточными ресурсами, чтобы справляться с новыми случаями COVID-19. Речь идет о свыше 400 тыс. медицинских работников, около 900 больниц и 9 тыс. клиник районного уровня. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет около 73 тыс. единиц, при этом заняты в больницах лишь 6% коек в соответствующих палатах.

Запасов фапиравира у Минздрава хватит на более трех месяцев, молнупиравира – на четыре с половиной, ремдесивира – на половину месяца. В случае необходимости, добавил доктор Висетак, может быть произведена дополнительная закупка этих препаратов.

Как отметил глава Департамента контроля за заболеваниями (DDC) Опат Карнкавинпонг, количество заболевших на домашней изоляции снизилось со 143,8 тыс. на 28-ю неделю этого года до 81,3 тыс. на 38-ю неделю.

По оценкам доктора Карнкавинпонга, коронавирус в будущем будет возвращаться небольшими сезонными волнами, похожими на грипп. Уровень смертности будет также схожим – около 0,01%, сказал глава DDC.