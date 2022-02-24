Минздрав: Большинство случаев COVID-19 на Пхукете легкие

Глава пхукетского офиса Министерства общественного здоровья (РРНО) Кусак Кукиаттикун заявил о том, что в большинстве выявляемых сейчас случаев коронавируса на Пхукете речь идет о бессимптомном течении болезни или легких симптомах. Такие лица классифицируются как «зеленые» пациенты и по текущим правилам не нуждаются в госпитализации, проходя лечение на дому или в местных центрах изоляции, если это по той или иной причине необходимо.

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Доктор Кукиаттикун сделал заявление на фоне резкого роста числа положительных тестов на коронавирус, как при экспресс-тестировании на антитела (при помощи наборов АТК), так и методом ПЦР. Одновременно официальные лица изменили и формат публикации данных о числе заразившихся. В первом отчете (за 23 февраля) общее число положительных тестов составило 1105.

«В последние два-три дня Пхукет фиксирует рост числа зараженных. Показатель, включая положительные тесты при помощи АТК, превышает 1 тыс. в день. Но 95-98% процентов лиц с положительными тестами – пациенты «зеленой» группы, имеющие лишь малый ряд симптомов или не имеющие симптомов вовсе», – заявил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНОо повторил, что лица из этой группы проходят самоизоляцию и лечение на дому, получая дистанционные консультации от специалистов Aunjai Clinic.

«Лица, признанные имеющими симптомы по итогам оценки или относящиеся к группе риска 608 получают Фапиравир. Также им дают рекомендации по самостоятельному лечению на дому», – отметил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО заверил, что власти Пхукета продолжают интенсивную реализацию всех мер предосторожности и не останавливают кампанию по массовой вакцинации жителей острова.

«Ждать конца эпидемии COVID-19 и возвращения к нормальной жизни сейчас очень трудно. Мы должны быть осторожными и защищать сея, чтобы жить нормальной жизнью», – добавил он.

При этом господин Кукиаттикун никак не упомянул рост числа пациентов «красной» группы (с самым тяжелым течением болезни) до 17 человек. Резкое увеличение в этом сегменте (с шести до 16) было зафиксировано в отчете от 12 февраля и с тех пор оставалось на уровне 16-17 человек, даже несмотря на то, что более 10 пациентов за это время скончались от болезни.

Не прокомментировал господин Кукиаттикун и непосредственный рост смертности. За три недели февраля на Пхукете было зафиксировано 23 связанных с COVID-19 смерти, тогда как в январе показатель был равен 10. Кроме того, в отчете от 22 февраля был зафиксирован резкий рост числа госпитализированных – до 545 человек, хотя до этого показатель колебался в районе 100 пациентов.