Минюст Таиланда напоминает о штрафах и тюрьме за электронные сигареты

Министерство юстиции Таиланда выпустило напоминание о незаконности ввоза в страну и оборота на территории страны электронных сигареты, вейпов всех типов и кальянов. Тайское законодательство предусматривает за эти нарушения не только крупные штрафы, но и тюремные сроки вплоть до 3 и 10 лет. В тексте прямо говорится, что речь идет именно о технических устройствах и приспособлениях независимо от того, ввозятся ли вместе с ними какие-либо содержащие никотин продукты.

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За незаконный ввоз электронных сигарет в Таиланд можно получить до 10 лет тюрьмы, за торговлю ими внутри страны – до 3 лет. Изображение: Ministry of Justice of Thailand

За незаконный ввоз электронных сигарет в Таиланд можно получить до 10 лет тюрьмы, за торговлю ими внутри страны – до 3 лет. Изображение: Ministry of Justice of Thailand

Министерство юстиции напоминает, что незаконный ввоз систем и устройств для нагревания табака (вейпы, электронные сигареты), а также кальянов регулируется Законом о защите прав потребителей от 1979 года (статья 56/5), отдельным распоряжение Министерства коммерции от 2014 года (статья 4) и Законом о таможне от 2017 года (статьи 244 и 246).

Минюст в своем напоминанием отдельно говорит о наказании за оборот и за ввоз:

Продажа электронных сигарет или предоставление услуг в сфере продажи, включая покупку для перепродажи, караются тюремным заключением на срок до 3 лет и/или штрафом в размере до 600 тыс. бат.

Импорт карается тюремным заключением на срок до 10 лет и/или штрафом в пятикратном размере стоимости продукции, а также изъятием продукции, включая тару и транспортные средства, использовавшиеся для транспортировки.

«Также это является нарушением, попадающим под действие Закона о таможне. Суд может принять решение о конфискации продукции независимо от того, назначено ли кому-либо наказание или нет», – добавляет Минюст.

Отдельно министерство предупреждает о наказании за помощь (соучастие) в нелегальном импорте и обороте электронных сигарет: