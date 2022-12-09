Минюст обещает за информацию о наркоторговцах 5% от изъятых у них активов

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутхин заявил о том, что государство готово платить информаторам по наркотическим делам премии в размере 5% от стоимости изъятых у наркоторговцев активов, приобретенных на криминальные деньги. Об этом он сообщил, когда рассказывал об аресте новых активов Тухао на 3 млрд бат.

Новости Пхукета

Господин Тхепсутхин заявил о премиях в ходе пресс-конференции 9 декабря, прошедшей в здании Минюста и посвященной очередному изъятию активов, связанных с бизнесменом Чайянатом (Тухао) Корнчайянатом, который изначально был задержан по делу о торговле наркотиков, но которого следствие также считает боссом одной из китайских триад.

В ходе пресс-конференции, министр сообщил о том, что в рамках дела триад был наложен арест на курортный комплекс Divaluk Resort & Spa Resort в провинции Самут-Пракан к югу от Бангкока. Отель состоит из пяти корпусов на 375 «красиво отделанных номеров», располагающихся на участке в площадью 39 рай. Его стоимость следствие оценило в 3 млрд бат.

Изъятые в ходе того же рейда Bentley Continental GT и несколько других машин суммарной стоимостью в 20 млн бат на этом фоне выглядят скромным довеском.

Обещанные 5% от соответствующей суммы составляют 150 млн бат, то есть примерно столько же, сколько зарегистрированный капитал восьми фирм Тухао на Пхукете, об аресте которых сообщалось до этого.

О пресс-конференции и прозвучавшем на ней щедром обещании рассказало и само Министерство юстиции, и местные СМИ, включая Bangkok Post. Во всех публикация основное внимание уделено стоимости активов, изъятых при последнем рейде по делу Тухао, но также везде присутствует и обещание министра щедро вознаграждать за информацию, которая приведет к подобным изъятиям будущем.

«И не волнуйтесь, поскольку у нас есть система Департамента специальных расследований (DSI) по защите свидетелей», – поспешило министерство успокоить будущих информаторов и потенциальных миллионеров. Упомянутый DSI – следственное ведомство в составе Минюста, которое известно не только специализацией на особо крупных делах, но и независимостью от полиции и неподотчетностью ей.

«Но если вы все же волнуетесь, то, пожалуйста, подождите еще немного, потому что мы разработали систему онлайн-информирования, в которой также используется технология блокчейн для выплаты вознаграждений в криптовалюте. Это позволит скрыть личность информатора и обеспечить его безопасность», – добавил Минюст.

Согласно публикации министерства, разработкой системы занимается Технологический университет Короля Монгкута в Латкрабанге. Ожидается, что работы будут завершены в 2023 году.

На пресс-конференции также было дано слово бывшему политическому деятелю и крупному бизнесмену Чувиту Камонвиситу. Уроженец Гонконга, владевший в Таиланде империей массажных салонов и сам имевший проблемы с законом, был прямо назван «информатором» по делу Тухао, которому причитаются 5% от стоимости активов. Господин Камонвисит в ответ на это заявил, что он пожертвует эти деньги тайским больницам. Также он озвучил вопрос, почему Тухао еще не предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, полученных противозаконным путем.

Господин Камонвисит сказал, что утром 9 декабря был в офисе генпрокурора и передал туда свидетельства и улики, имеющие отношение к деятельности Тухао. В будущем бизнесмен, по его словам, подумает о том, чтобы передавать материалы в DSI.