Минтуризма: Ввод туристического сбора откладывается, но не отменяется

Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о том, что ввод обязательного туристического сбора с каждого прибывающего в страну иностранца, скорее всего, состоится не в третьем квартале этого года, а позже. Однако от плана обложить гостей страны «налогом» в 300 бат (кроме трудовых мигрантов, детей до двух лет и дипломатов) власти не отказываются.

Новости Пхукета

9 Июня 2022, 02:17 PM

Минтуризма сообщило о возможной отмене Thailand Pass с 1 июля, а также переносе сроков по запуску проекта Thailand Tourism Fee. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Ранее власти сообщало, что в случае с прибытиями из-за рубежа сбор Thailand Tourism Fee (TTF) бат с туристов планируется возложить на авиакомпании, однако о других видах транспорта не говорилось ничего. Сейчас господин Ратчакитпракарн назвал именно альтернативные виды транспорта одним из оснований для отсрочки ввода туристического сбора.

«Сбор с туристов, прибывающих по земле, требует дальнейшего изучения. В частности, надо определится, должен лишь он быть меньше 300 бат, поскольку средняя продолжительность пребывания таких гостей составляет одну-две ночи», – цитирует министра туризма Bangkok Post.

Как пишет газета, кабинет министров должен был рассмотреть вопрос о туристическом сборе на заседании на этой неделе, но министерство отозвало проект как раз для того, чтобы уточнить вопрос о сборе с путешественников, прибывающих по земле.

Как заявил господин Ратчакитпракарн, повторная представление предложения кабмину должно произойти в течение двух месяцев, а само новое правило начнет действовать не сразу после одобрения, а через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Таким образом, речь уже не идет о том, что начать взимать сбор в августе-сентябре. В качестве возможной даты министр туризма назвал четвертый квартал 2022 года или первый квартал 2023 года.

При этом господин Ратчакитпракарн заявил, что его министерство планирует 17 июня вынести на рассмотрение властей предложение об отмене Thailand Pass для зарубежных туристов с 1 июля. Решение будет принимать Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), заседания которого проходят каждую пятницу.

«Отмена Thailand Pass будет означать, что туристам больше не нужно будет покупать и страховку, что должно сделать путешествия более удобными», – заявил министр.

При этом господин Ратчакитпракарн не упомянул, что когда речь о туристическом сборе только начиналась, то в качестве одной из целей называлось именно обеспечение иностранцев страховкой за счет собираемых денег.

Как будут собирать TTF и куда пойдут деньги

Вопрос о новом туристическом сборе поднимался в Таиланде неоднократно на протяжении минимум десятитлетия, но на фоне коронавируса идея получила новое развитие в рамках очередной реинкарнации концепции по переходу от массового туризма к высокомаржинальному.

В конце сентября 2021 года Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) одобрил создание фонда, из которого должны субсидироваться проекты, меняющие отрасль в лучшую сторону с особым вниманием к проектам в сфере экологически ответственного и высокобюджетного туризма.

Одновременно средства фонда планировалось направлять на страхование иностранных туристов от несчастных случаев и других происшествий, а также реализацию других идей, «которые требуют скорее инициативы властей, нежели частного сектора». Наполнять фонд решили за счет туристического сбора, который сначала предполагался в размере 500 бат с человека, а затем – 300 бат.

«Дополнительные расходы не ударят по самим туристам, поскольку мы хотим концентрироваться на качественном сегменте рынка. Мы надеемся, что этот фонд поддержит трансформацию туризма на национальном уровне и приведет к появлению более чистых и безопасных туристических локаций», – пояснял глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

Глава ТАТ добавлял, что фонд создается не столько для преодоления последний вызванного пандемией кризиса, сколько для обеспечения долгосрочного экономического роста.

При этом с тех пор никаких новостей относительно будущего фонда не появлялось, хотя новости непосредственно о туристическом сборе были. В частности, в апреле Минтуризма рассказало о том, что система сбора TTF должна быть интегрирована в процесс покупки билетов на сайтах авиакомпаний. При этом на встрече с представителями авиакомпаний помощник постоянного секретаря Минтуризма Монгкон Вимонрат добавил, что оплата TTF должна автоматически активировать туристу 30-дневную страховку по прибытию в страну. Одновременно он подчеркнул, что авиакомпании должны взять на себя разработку программных решений для сбора платы с туристов и информирование их о новации.

Новость, предсказуемо вызвала скепсис у перевозчиков – как отсутствием конкретики, так и своей несвоевременностью. Представитель одной из авиакомпании на условиях анонимности пожаловался Bangkok Post, что перевозчики сейчас озабочены вопросами восстановления пассажиропотока в Таиланд, а дополнительный сбор едва ли будет способствовать повышению привлекательности этого направления.

Работа над системой TTF также потребует направить на нее ресурсы с этого приоритетного фронта. Кроме того, есть и вопросы относительно возможных конфликтов с законами о защите персональных данных в различных странах.

Собеседник издания заявил, что отрасль хотела бы от Министерства и больше конкретики по страхованию туристов за счет TTF. Пока неизвестны даже такие базовые параметры, как размер страхового покрытия или названия компаний, которые будут осуществлять деятельность.