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Минтуризма просит «бустер» на 8,7 млрд бат для поддержки отрасли

Министерство туризма и спорта Таиланда намерено в конце ноября обратиться в кабинет министров с запросом на выделение 8,7 млрд бат в качестве очередного «бустерного укола» для стимулирования туристических поездок. В ведомстве говорят, что дополнительные финансовые вливания необходимы, если Таиланд планирует достичь показателя в 18-20 млн туристов в 2023 году. Однако деньги пойдут не на привлечение зарубежных гостей.

Новости Пхукета

15 Ноября 2022, 11:55 AM
Экскурсионный автобус Amazing Thailand на улицах Лондона. Фото: Bangkok Post

Экскурсионный автобус Amazing Thailand на улицах Лондона. Фото: Bangkok Post

Планируемый «бустер» должен быть направлен, в первую очередь, на стимулирование внутреннего туризма. Из заявленных 8,7 млрд примерно 7,2 млрд должны планируется вложить в уже пятую по счету фазу кампании Rao Tiew Duay Kan («Путешествуем вместе»), в рамках которой Минтуризма субсидирует тайским гражданам часть расходов на поездки внутри страны, включая транспорт и отели. Кампания началась во время пандемии, когда страна была закрыта для зарубежного турпотока, так что бизнесу оставалось полагаться лишь на внутренний тайский и экспатский рынок.

Оставшиеся 1,5 млрд из 8,7 млрд бат должны пойти на поддержку маркетинговой активности Туристического управления Таиланда (ТАТ), причем, опять же, не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Из указанной суммы ровно 1 млрд планируется потратить на стимулирование зарубежного турпотока, а 500 млн – на внутренний туризм. Соответствующее распределение «бустера» озвучил министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн на полях туристической ярмарки World Travel Market в Лондоне, пишет Bangkok Post.

Руководство ТАТ должно в течение двух недель проработать все детали проекта (который, по традиции позиционируется как «новогодний подарок» тайцам) и подготовить предложение для презентации кабмину на заседании 28 ноября.

«ТАТ ставит себе цель привлечь не менее 18 млн гостей в следующем году, тогда как таргет правительства – минимум 20 млн. И это консервативный прогноз в сравнении оценкой Банка Таиланда на уровне 25-28 млн туристов», – заявил министр Ратчакитпракарн.

«Однако достижение 20 млн туристических визитов или 80% туристической выручки от показателя 2019 года в следующем году не будет простой задачей на фоне мрачных экономических прогнозов. Поэтому мы должны просить о выделении дополнительного бюджета в качестве «бустерного укола», необходимого для стимулирования туризма, особенно внутреннего туризма», – добавил он.

В 2023 году Таиланд принял почти 40 млн гостей из-за рубежа, а суммарная туристическая выручка составила 2,16 трлн бат. В 2023 году, согласно последнему заявлению официального представителя правительства Анучи Бурапачайсри, власти надеются на 1,73 трлн, из которых 970 млрд должен обеспечить зарубежный туризм, а 760 млрд – внутренний. Самый оптимистичный прогноз – 2,38 трлн в сумме с распределение 1,5 трлн к 880 млрд. На этом фоне «стимулирующий укол» в 8,7 млрд выглядит скромной инвестицией.

Визовые льготы

Также Минтуризма планирует обратиться в кабмин с предложением о расширении визовых льгот для гостей из европейских стран. Как пишет Bangkok Post, речь идет о том, чтобы открыть безвизовый въезд в Таиланд для туристов из всех без исключения страны Европы, а также продлить действие программы, по предоставлению более длительных разрешений на пребыванием туристам, въезжающим в рамках безвиза или по визам по прибытию.

Запущенная с 1 октября программа, которая распространяется на туристов из большинства (но не всех) европейских государств предполагает 45-дневные штампы по безвизу и 30-дневные по визам по прибытию. Программа должна закончиться 31 марта.

Bangkok Post напоминает, что с октября Таиланд снял последние коронавирусные ограничения на прибытия из-за рубежа, от гостей страны больше не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни обязательные тесты на коронавирус. Впрочем, после коронавируса на пути восстановления туристической отрасли в 2022 году возникли новые препятствия, на которые, в частности, обращает внимание глава ТАТ Ютхасак Супасорн. В частности, выход рынка на докризисные показатели сдерживает ограниченный объем доступных авиарейсов, а также высокие цены на энергоносители на фоне боевых действий России в Украине. Bangkok Post в данном случае пользуется выражением «энергетический кризис в Европе», но очевидно, что от высоких цен на нефть и газ страдают не только европейские игроки. При этом в тех же авиаперевозках стоимость топлива – одна из главных составляющих цены билета.

В ожидании Китая

Еще одним сдерживающим фактором является продолжающаяся изоляция Китая, который не спешит сворачивать политику нулевой терпимости к коронавирусу и открывать свои границы на выезд и въезд. Пекин постепенно приоткрывает двери для деловых путешественников и отправляющейся получать образованием молодежи, но о возобновлении массового туризма речи пока не идет.

И Минтеруизма, и ТАТ ждут открытия Китая. Сейчас оба ведомства возлагают надежды на грядущую встречу Праюта Чан-Очи и Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) в Бангкоке на этой неделе.

В 2019 году Таиланд принял 11 млн гостей из Китая, которые были самыми многочисленными из всех посетивших страну иностранцев с долей в общем объеме прибытий на уровне 27%. Причем под общим объемом в данном случае понимаются все визиты, включая не туристические поездки граждан Малайзии, Лаоса, Камбоджи и других соседних стран. Китайцы брали числом, которое нивелировало и малую продолжительность визитов, и скромные траты и тот факт, что в организованном туризме почти все траты туристов могли оставаться внутри структур туроператора. Даже при всех этих «но» Китай был принципиально важен.

«Мы стараемся изо всех сил и надеемся, что Китай вновь откроется для туризма. После соответствующего обсуждения с ТАТ мы ожидаем, по грубым прогнозам, около 4 млн китайских визитов в Таиланд в следующем году», – заявил министр туризма.

 

 

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