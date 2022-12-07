Минтранс займется увеличением числа рейсов в Таиланд

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча отдал Министерству транспорта распоряжение начать прямую работу с зарубежными авиакомпаниями для увеличения числа рейсов в Королевство. Инструкции были озвучены на заседании кабинета министров 6 декабря.

Новости Пхукета

Уже на этой неделе Таиланд должен принять 10-миллионного туриста и высок шанс, что это будет гость из России. Фото: ТАТ

Уже на этой неделе Таиланд должен принять 10-миллионного туриста и высок шанс, что это будет гость из России. Фото: ТАТ

О том, что Минтранс получил распоряжение заняться увеличением числа рейсов в страну для удовлетворения спроса со стороны туристов, сообщил официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри, пишет Bangkok Post.

Также генерал Чан-Оча призва министерство обеспечить качественное обслуживание пассажиров на земле, увеличив численность персонала в аэропортах.

Глава правительства заявил, что «к 10 декабря» Таиланд должен взять планку в 10 млн зарубежных прибытий. В этот же день встретить «юбилейного» пассажира планирует и Туристическое управление Таиланда (ТАТ), о чем ведомство объявило в пресс-релизе, выпущенном вечером 6 декабря.

Подготовка ведется в семи аэропортах и семи сухопутных погранпереходах, где планируется торжественным образом встречать приезжающих инострацев.

«Таиланд зафиксировал около 9,78 млн зарубежных туристических прибытий с 1 января по 5 декабря 2022 года, согласно данным Иммиграционного бюро. Как ожидается, 10 декабря 2022 года количество гостей достигнет 10 млн», – говорится в сообщении ТАТ.

Глава ТАТ Ютсахак Супасорн назвал достижение 10 млн прибытий результатом совместных усилий тайской туристической отрасли и всех тайцев по всей стране.

«Мы искренне благодарим всех туристов, которые посетили нас в этом году», – сказал господин Супасорн.

Празднования в рамках программы Amazing Thailand 10 Million Celebrations будут проводиться в аэропортах Бангкока (Suvarnabhumi и Don Mueang), Пхукета, Паттайи (U-Tapao), Краби, Чианг-Мая и острова Самуи, а также на сухопутных переходах в Садао и провинции Нонг-Кхай.

«Специальный приз будет вручен самому везучему туристу, который прилетит в бангкокский Suvarnabhumi Airport», – говорится в пресс-релизе ТАТ.

В предпандемийном 2019 году Таиланд также организовывал торжества по случаю прибытия в декабре «юбилейного» туриста, но тогда речь шла о 39-миллионном гостем.

Этим счастливчиком оказалась россиянка Анна Павловская, которая прошла иммиграционный контроль в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi 27 декабря. По прибытию ее приветствовали министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и другие официальные лица. В подарок россиянке вручили ваучеры на еще одни каникулы в Таиланде.

Рейсы на Пхукет в декабре

В конце прошлой недели госкорпорация Airports of Thailand (AoT) опубликовало расписание полетов в аэропорту Пхукета на декабрь. Согласно этому документу, аэропорт должен обслужить 3000 зарубежных рейсов и 3730 внутренних.

Лидерами по плотности графика международных рейсов на Пхукет и с Пхукета являются следующие зарубежные авиакомпании:

1. Qatar Airways – 70 рейсов в неделю (Доха);

2. Singapore Airlines – 56 рейсов (Сингапур);

3. Go First Airlines – 52 рейсов (Бангалор, Мумбаи, Дели, Калькутта);

4. «Аэрофлот» – 48 рейсов (Москва, Красноярск, Владивосток, Новосибирск);

5. Scat Airlines – 44 рейса (Астана, Алматы, Тараз, Шымкент);

6. Air Asia Berhad – 42 рейса (Куала-Лумпур);

7. Azur Air – 40 рейсов (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Иркутск, Пермь, Казань);

8. Scoot Tiger Airways – 32 рейсов (Сингапур);

9. Etihad Airways – 28 рейсов (Абу-Даби);

10. Emirates Airlines – 28 рейсов (Дубай);

11. Indigo Airlines – 28 рейсов (Мумбаи, Дели).

...

18. ИКАР – 10 рейсов (Москва, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск).

На внутренних линиях полеты будут совершать шесть тайских авиакомпаний:

1. Thai AirAsia – 252 рейса в неделю (Бангкок, Чианг-Май, Кхон-Кэн, Удон-Тхани);

2. Bangkok Airways – 169 рейса (Бангкок, Самуи, Хат-Яй, Паттайя);

3. Thai Smile Airways – 154 рейса (Бангкок);

4. Thai VietJet – 152 рейса (Бангкок, Чианг-Май, Чианг-Рай);

5. Nok Air – 56 рейсов (Бангкок, Убон-Ратчатхани);

6. Thai Lion Air – 42 рейса (Бангкок).

Восстановление туризма из России

По итогам ноября аэропорт Пхукета зафиксировал 244,9 тыс. прибытий международными рейсами, а за май-ноябрь – 959,2 тыс. Количество тайцев в этом потоке составляет около 1%, так что его можно смело называть зарубежным. Россияне в ноябре обеспечили 63,4 тыс. визитов, то есть более четверти объема.

На прошлой неделе советник председателя Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам заявил, что, по его оценкам, в ноябре российский сегмент туристического рынка на острове восстановился до 80% от показателя 2019 года.

Этот тезис можно проверить по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта за указанный год. Тогда за ноябрь прямые прибытия в аэропорт Пхукета зарубежными рейсами составили порядка 400 тыс. человек (против 244,9 тыс. сейчас). Данные по прямым российским прибытиям на остров не публиковались, но их можно оценить в 75-80 тыс. человек на основании другой статистики господина Барнетта и Минтуризма Таиланда.

В этом ноябре аэропорт Пхукета зафиксировал 63,4 тыс. прямых российских прибытий, то есть оценка главы РТА выглядит справедливой. Также можно предположить, что российский турпоток на Пхукет должны сейчас быть точно не ниже уровня 2016 года и, возможно, выше показателя 2017 года.

Также на прошлой неделе российские СМИ перепечатали материал Bloomberg, в котором приводились слова министра туризма и спорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна о рекордных прибытиях из России в октябре. Как указал министр, за тот месяц Королевство приняло 44,3 тыс. россиян. Прямых рейсов из России тогда не было, поэтому россияне летели в Таиланд с пересадками и, как видно из этих цифр, с распределение 50 на 50 между Пхукетом и Бангкоком.

Министр Ратчакитпракарн отметил, что октябрьский показатель российских прибытий в Таиланд в целом был на 178% выше сентябрьского и на 538% выше июльского. Для Пхукета статистика иная. Октябрьские 23,1 тыс. примерно на 450% выше сентябрьских 4,2 тыс. В июле же Пхукет принял всего 2,3 тыс. россиян, так что октябрьский рост в сравнении с этим месяцем – на 900% с лишним.

С января по март следующего года Минтуризма Таиланда ждет 377,5 тыс. российских прибытий – 171,1 тыс. прямыми регулярными рейсами, 150 тыс. чартерами и порядка 56,4 тыс. рейсами с пересадками.